Wildberries отменяет плату за обратную доставку бракованных вещей при условии обращения к менеджеру

Маркетплейс Wildberries больше не будет списывать стоимость обратной доставки, если покупатель заметил брак и обратился к менеджеру на пункте выдачи. Об этом 26 июня РИА Новости сообщили в компании.
Раньше сумму за возврат в таком случае покупатели получали только после того, как брак подтверждали на складе. Теперь менеджеру будет достаточно проверить товары и сделать отметку в рабочем интерфейсе, и деньги за возврат не будут списывать.
Скоро этот сервис должен заработать и при курьерской доставке, добавили в маркетплейсе.
В начале июня в Wildberries заявили, что магазин не будет отменять платный возврат товаров, чтобы соблюсти баланс интересов покупателей и продавцов. Там отметили, что некоторые клиенты могут заказывать много вещей, чтобы угадать размер, и товары могут приходить в негодность из-за многочисленных примерок и перевозок.