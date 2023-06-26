Wildberries отменяет плату за обратную доставку бракованных вещей при условии обращения к менеджеру

Маркетплейс Wildberries больше не будет списывать стоимость обратной доставки, если покупатель заметил брак и обратился к менеджеру на пункте выдачи. Об этом 26 июня РИА Новости сообщили в компании.



Раньше сумму за возврат в таком случае покупатели получали только после того, как брак подтверждали на складе. Теперь менеджеру будет достаточно проверить товары и сделать отметку в рабочем интерфейсе, и деньги за возврат не будут списывать.



Скоро этот сервис должен заработать и при курьерской доставке, добавили в маркетплейсе.

