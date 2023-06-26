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    Роспотребнадзор рассказал о воде в Черном море после прорыва Каховской ГЭС

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    Ситуация с безопасностью воды в Черном море после прорыва Каховской ГЭС стабильная. Об этом 26 июня заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, добавив, что ведомство уделяет этому особое внимание.

    Как передает ТАСС, водопроводные сети и сооружения промывают и дезинфицируют. Затем качество воды проверяют лабораторно, в четырех контрольных точках регулярно проводят замеры.

    Ранее руководитель отдела экологии бентоса ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского» РАН Алексей Петров заявлял, что после разрушения верхней части дамбы Каховской ГЭС действительно «возникли серьезные экологические изменения», но отдыхающим на черноморских пляжах это повредить не должно.

    Плотину на Каховской ГЭС прорвало ночью на 6 июня, поток воды из Днепра затопил расположенные ниже по течению населенные пункты. По последним данным, погибли 48 человек.

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