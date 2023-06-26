«И Пригожин превратится в кровавый пар». Как российские каналы рассказали про мятеж

Фото: кадр из видеосюжета / Первый канал Поделиться Поделиться





Российские телеканалы в итоговых выпусках в минувшее воскресенье цитировали Путина, обвиняли Запад, и, конечно, Евгения Пригожина, который неожиданно стал предателем. Мятеж, уверяли они, никто не поддержал, а общество сплотилось. «Фонтанка» посмотрели Первый, НТВ и Россию и пересказывает итоги от госканалов.



Первый канал сообщил россиянам в итоговом выпуске, что кризис разрешился благодаря единству и сплочённости граждан и всех ветвей власти вокруг президента. «Наши враги разочарованы и изливают злость как могут», — отметила ведущая, анонсируя новость. Переговоры с главой ЧВК она назвала тяжелыми. Их вёл в течение всего дня Лукашенко по собственной инициативе, подчеркнули на Первом. В итоговом выпуске показали репортаж из Ростова-на-Дону — как вагнеровцы уезжают из города. «Техника, конечно, нужнее сейчас на фронте», — заметил репортёр.

Корреспондента Первого канала, видимо, как и многих наблюдавших за мятежом, зацепила история с танком, который «застрял» в воротах цирка. Об этом моменте он хоть и не упомянул, но бригада засняла разрешение этой ситуации: «Танк выкатывается из ворот ростовского цирка и возвращается на погрузчик, — сообщил репортер. — Бессмысленного братского кровопролития, которого так ждал противник, удалось избежать». Показали в сюжете и жителей Ростова. Они говорили крамолу: «Мир — это всегда самый лучший выбор». Почти минуту заняла вставка из субботнего обращения Владимира Путина. Вслед за ним пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по телефону сообщил, что ситуацию удалось разрешить без повышения уровня напряженности. Вспоминая о прошедшем дне, ведущий добавил: «Обошлось без паники, но действия подчинённых Пригожина доставили людям массу неприятностей». Они, неприятности то есть, довольно быстро разрешились — как только всё закончилось, жизнь снова закипела, добавил репортер.

Про самих вагнеровцев тоже упомянули: их использовали вслепую. После репортажа ведущая новостей заметила, что Путина поддержала Венесуэлла, Куба, Турция и Сербия, а вот остальные «жестко разочаровались — ввергнуть страну в хаос не вышло». В доказательство показали интервью с политологом Владимиром Корниловым (ДНР, включён в санкционные списки Канады и Латвии) — он сообщил, что весь день на Украине царила эйфория. А затем наступило разочарование, продолжил ведущий следующего сюжета, недоумевая, как украинские чиновники могли утверждать, что Пригожин почти взял власть, если власть поддержала Владимира Путина. Для пущего эффекта показали кривоногую недорисованную лошадку из интернета — как символ неслучившейся гражданской войны. Наконец, рассказали авторы репортажа, весь день в интернет вбрасывали фейки о поддержавших Пригожина силовиках и бунтах в тюрьмах — делалось это всё, конечно, по методичкам Запада. Да и неслучайно — «пресловутое» контрнаступление превратилось в «битое натовское железо».

«Западные эксперты просто выпрыгивали из штанов», — набрасывал Корнилов. Из всего выпуска выбивался только один пассаж, звучал он будто бы с обидой: западные спецслужбы (шпионы то есть) всё знали ещё неделю назад, но с Москвой почему-то решили не делиться.

Ирада Зейналова на НТВ начала итоги с главного: «Пригожин отправился восвояси». По сравнению с Первым позитива у неё было меньше — прошедшие сутки, по её словам, были сложные, а угроза была физически ощутима. Острая фаза, заметила она, началась с фейкового видео (про якобы подвергшийся обстрелу полевой лагерь вагнеровцев, — ред.): вагнеровцы обычно снимают подробно и много, а тут всего 1,5 минуты без четких подробностей, но с информацией за кадром. Зейналова обошлась без блёклых синонимов, назвав шествие Пригожина по России так, как он именовал его сам — «Марш Справедливости», позже к этому добавилась приставка «так называемый». А также пересказала лейтмотив, который пытались донести пригожинские медиа весь день — он политик нового типа, который наведёт порядок. Вопрос, понимал ли Пригожин, что он делает и зачем, и как его выступление повлияет на фронт, Зейналова предложила не ставить.

Угроза раскола общества была реальна, потому Владимир Путин обращался к гражданам и к вагнеровцам, которым оставил шанс, добавила она. В репортаже показали, как Ростов сохранял спокойствие, музыкант играл на гармошке песню про Москву, а бойцы ЧВК стояли в очередях в магазины вместе с горожанами. Не забыло НТВ и про реакцию Запада, показав Михаила Ходорковского*, который призывал делать хуже.

«Реакция на то, что случилось, была зрелой», — говоря уже про российское общество, сказала Зейналова и вспомнила, что только за 20 век страну раскачивали дважды и каждый раз за этим оказывались чьи-то иностранные интересы. «Предателей не любят нигде», — предостерегла ведущая. Конспирологический и довольно логичный с виду вывод, к которому она пришла, — Западу выгодно использовать болезненные внутри России события: «Это доктрина неядерного ответа на потенциальную ядерную угрозу».



Дмитрий Киселёв начал «Вести недели» с эпиграфа. В эфире показали старое интервью Путина, где его спрашивают: «А вы умеете прощать?» И он говорит: «Да… но не всё». Невозможно простить предательство, добавляет президент. Киселёв перехватывает слово: «К концу недели стало понятно, что в России оформился вооружённый мятеж». Как и Первый, и НТВ «Россия» начала сюжет с трансляции обращения Владимира Путина. Киселёв сразу заявил, что мятеж не поддержал никто, а поход на Москву не случился из-за того, что бензин у бронированной колонны кончился, а сам Пригожин вот-вот должен был превратиться в «кровавый пар». Спас его Лукашенко, добавил Киселёв. Столь желавшие кровавой резни не дождались своего, а Россия прошла тест на зрелость. В эфире «России» показали жителей, которые призывали разобраться с теми, кто не верит Путину, по закону военного времени. И сообщили, что вагнеровцев уговаривали все представители политических сил, ну и в общем-то всё получилось.

В итоговых выпусках ничего не сообщили о жертвах вооружённого мятежа, а также о том, как же всё-таки стало возможно то, что «вагнеровцы» заняли несколько регионов. Тем не менее, пожалуй, это одни из самых смелых выпусков российских новостей за последнее время: на экраны госканалов вернулись оппозиционеры, цитаты из данных американской разведки, а главное — неожиданное признание, что происходящее — результат того, что до этого было что-то не так. Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»