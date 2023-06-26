Всероссийский бал выпускников в Кремле отменен, переноса не будет

Бал выпускников, который должен был пройти в Кремле, отменен, а утверждения об обратном некорректны. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба концертного зала.
В сообщении подчеркивается, что информация, вышедшая на федеральных каналах о том, что всероссийский выпускной бал переносится на 1 июля, некорректна.
«Выпускной бал — 2023 в Кремлёвском дворце отменен», — сказано в опубликованном сообщении.
Массовые мероприятия в Москве были отменены 24 июня после начала движения колонн ЧВК «Вагнер». В ряде регионов, в том числе и в Москве, был введен режим КТО.
Утром 26 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице снимаются все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции. А выпускной для школьников решено провести 1 июля.