    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, вос

    762мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd84.08eur91.49

    Всероссийский бал выпускников в Кремле отменен, переноса не будет

    4590
    23 комментария

    Бал выпускников, который должен был пройти в Кремле, отменен, а утверждения об обратном некорректны. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба концертного зала.

    В сообщении подчеркивается, что информация, вышедшая на федеральных каналах о том, что всероссийский выпускной бал переносится на 1 июля, некорректна.

    «Выпускной бал — 2023 в Кремлёвском дворце отменен», — сказано в опубликованном сообщении.

    Массовые мероприятия в Москве были отменены 24 июня после начала движения колонн ЧВК «Вагнер». В ряде регионов, в том числе и в Москве, был введен режим КТО.

    Утром 26 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице снимаются все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции. А выпускной для школьников решено провести 1 июля.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ18
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 23

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    23
    close