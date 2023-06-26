В Хакасии родители устроивших лесной пожар подростков заплатят почти миллион рублей

В Хакасии родителям подростков, которые устроили лесной пожар, придется заплатить внушительную сумму в бюджет государства. Детей же поставили на профилактический учет, сообщает 26 июня пресс-служба Министерства лесного хозяйства Хакасии.
Решение о взыскании 976 548 рублей принял Боградский районный суд республики, который установил, что в мае 2022 года трое подростков из села Боград подожгли сухую траву в лесу. Они попытались затоптать пламя, но безуспешно. Как рассказали сами виновники, когда они уходили, дым еще шел. Примерно через 2 часа на том самом месте начался пожар, в результате которого от огня пострадало
В возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку правонарушители не достигли возраста привлечения к ответственности.
Сумма, которую родителям придется заплатить за шалость детей, — только часть той, что просило взыскать с ответчиков Министерство лесного хозяйства Хакасии. Ущерб лесному фонду и расходы на тушение пожара, по подсчетам, составили
Решение суда в законную силу вступит 15 июля.