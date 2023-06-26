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    Шойгу приехал в зону СВО

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    Министр обороны РФ Сергей Шойгу в зоне СВО посетил передовой пункт управления группировки войск «Запад». Минобороны публикует кадры этого визита.

    Минобороны России

    Шойгу проверил передовой пункт управления группировки. Её командующий Евгений Никифоров доложил министру о боевом слаживании и формировании полков резерва.

    «Министр обороны РФ провел совещание с командованием группировки, на котором отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на тактических направлениях зоны ответственности группировки», — сообщили в Минобороны.

    Перед Западной группировкой поставлена задача продолжать разведку для «заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации на дальних подступах к линии боевого соприкосновения».

    Напомним, 22 июня в ходе совещания Совета безопасности РФ с Владимиром Путиным Шойгу заявил, что к концу июня текущего года в России будет сформирована резервная армия.

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