Шойгу приехал в зону СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в зоне СВО посетил передовой пункт управления группировки войск «Запад». Минобороны публикует кадры этого визита.

Шойгу проверил передовой пункт управления группировки. Её командующий Евгений Никифоров доложил министру о боевом слаживании и формировании полков резерва.

«Министр обороны РФ провел совещание с командованием группировки, на котором отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на тактических направлениях зоны ответственности группировки», — сообщили в Минобороны .

Перед Западной группировкой поставлена задача продолжать разведку для «заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации на дальних подступах к линии боевого соприкосновения».



Напомним, 22 июня в ходе совещания Совета безопасности РФ с Владимиром Путиным Шойгу заявил, что к концу июня текущего года в России будет сформирована резервная армия.