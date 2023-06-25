Квартира в Королеве могла загорется из-за поджога. Погиб ребенок и спасатель

Пожар в подмосковном Королеве локализован, сообщает МЧС региона 25 июля. В ведомстве подтвердили смерть спасателя. Второй жертвой стал ребенок.
По данным ТАСС, ребенок и сотрудник МЧС погибли, сорвавшись с высоты 14 этажа. Спасатель пытался вынести несовершеннолетнего из огня.
Как сообщает прокуратура региона, предварительной причиной возгорания стал поджог в соседней квартире. В телеграм-каналах сообщается, что пожар начался на фоне конфликта семейной пары.
Огонь локализован на площади в 40 квадратных метров.