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    В Королеве горит квартира на 14 этаже. Сообщается о погибшем, он мог выпасть из окна

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    Сильный квартирный пожар тушат сотрудники МЧС в подмосковном Королеве. РИА Новости сообщает о погибшем, телеграм-каналы говорят о двух смертях.

    По данным агентства, вечером 25 июня загорелась квартира на 14 этаже, из дома эвакуировали 10 человек. РИА со ссылкой на источники сообщает об одном погибшем.

    Телеграм-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видео, на котором видно два тела на крыше фитнес-центра, который расположен на первых этажах здания.

    По неподтвержденным данным, один из погибших спасатель, второй житель дома.

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    Гость25 Июн 2023 в 23:01
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