В Минцифры на своем примере рекомендовали дать выходной сотрудникам IT и СМИ после «эмоциональной и напряженной» субботы

Минцифры выступило с рекомендацией дать выходной сотрудникам СМИ, IT и телеком-компаний после событий субботы 24 июня. В министерстве заверили, что предоставят выходной своим сотрудникам, которым пришлось работать.
«Суббота была очень эмоциональным и напряженным днем. Поэтому рекомендуем даже непрерывно действующим IТ-компаниям, операторам связи и СМИ, работающим в регионах, которые были вчера в эпицентре событий, дать завтра выходной тем сотрудникам, которые не задействованы в выполнении критически важных функций», — говорится в опубликованном 25 июня заявлении Минцифры.
Официально выходной в понедельник объявлен в Москве решением мэра. Но есть некоторые нюансы.