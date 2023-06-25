«У многих на душе сейчас как мусоркой проехали». Лидеры мнений о марше вагнеровцев

Фото: Эрик Романенко/ТАСС Поделиться Поделиться





Реакция на вчерашний мятеж у лидеров мнений — от «чудны дела твои, господи» до «ложки нашлись, а осадок остался». Одни с удовлетворением говорят, что все закончилось хорошо, другие задаются вопросом: «Хорошо ли?». «Фонтанка» посмотрела, как «переспав проблему», в соцсетях оценивают мятеж вагнеровцев наутро 25 июня.



«Картофельный спас», или как Лукашенко вооружается В сети расходится ролик из «Вестей недели», где Дмитрий Киселев подводит итог событиям 24 июня: «Когда практически никто в обществе и государстве не поддержал мятеж, стало ясно, что поход на Москву лишен всякого смысла. Бензин у бронированной колонны кончился, а ощущение, что главарь мятежников Пригожин вот-вот превратится в кровавый пар усилилось. На пике напряженности важную инициативу проявил президент Белоруссии Лукашенко. По согласованию с Путиным он вступил в переговоры и сошлись на том, что Пригожин останавливает свою безумную затею».



Александр Лукашенко как миротворец в этой ситуации у кого-то вызывает восторг. Например, в глазах Владимира Соловьева Лукашенко «поднялся до нереальных высот» и заслуживает Нобелевской премии мира». Соловьёв поставил в эфире запись сообщения Пригожина и прокомментировал отход ЧВК в полевые лагеря: «этого недостаточно, хотел бы видеть аналогичный маршбросок в сторону Киева, а если понадобится и Варшавы», «патриотизм и любовь к родине помогли остановить кровопролитие».

Военкор Семён Пегов в своем телеграмм-канале WarGonzo удалил пост, в котором говорит, что теперь Белоруссия становится едва ли не самым опасным соседом для России. Но он сохранился в группах Z-каналов, которые его перепостили. Пегов написал, что «мы вооружаем соседа самым опасным на сегодняшний день оружием»: у нее появилось ядерное оружие, а «теперь там будет базироваться ЧВК Вагнер».

Журналист напоминает, что Лукашенко как минимум не впервые работает с Евгением Пригожиным. Летом 2020 года в рамках секретной операции Батька «приказал спецслужбам жестко скрутить 33 — как ему тогда казалось «вагнеровца» (…) собственные спецслужбы (или кто-то аналогичного уровня влияния) тогда убедили Лукашенко — что эти 33-богатыря — приехали его свергать. (…) В каждой ситуации — совершенно и сумасшедше непредсказуемый итог. Эффект от которого в полной мере можно будет проанализировать лишь спустя какое-то время.»



Политолог Илья Гращенков, президент Центра развития региональной политики (ЦРРП) удивлен: «Конфликт был разрулен странным тандемом Лукашенко-Дюмина, которые непонятно что сделали: удовлетворили требования мятежника или припугнули его? К тому же, тайной остается местонахождение министра обороны Сергея Шойгу, которого телеграм-каналы уже почти списали с должности, передав ее губернатору Тульской области. Президент Путин пока тоже итогов не подводил. Что в итоге? Власть ведет переговоры с Пригожиным, как с самостоятельным актором вне Системы, почти как с другим государством (неспроста их вел президент Беларуси), что демонстрирует возросший статус как бы официально несуществующей ЧВК «Вагнер». (…) Пока Москва покорно ждала, когда в нее войдут мятежные наемники, государство демонстрировало свою недостроенность, пытаясь сплотиться вокруг личности, но не институтов. Опереться было не на что до такой степени, что в столице на защиту москвичей были выдвинуты сотрудники ГБУ «Жилищник», прошедшие боевое крещение во времена ковидной диктатуры».

Сразу после того, как ЧВК Вагнер развернулась в обратную сторону, договоренность между его лидером и президентом Белоруссии в сетях окрестили «картофельным спасом». Политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов подвел его промежуточные итоги. Он назвал 24 июня моментом самого острого политического кризиса в российских реалиях XXI века: «Возможно, нет ни одного института, кто проявил себя достойно. Репутационные риски потерпели все. МВД/росгвардия/армия — оставив Ростов-на-Дону и М4 один на один с неожиданными гостями. Правоохранительная система — из-за обещания замнистировать после всего. Агитпроп — потерпев поражение в информационной войне с пригожинцами. Система в целом — продемонстрировав (не впервые) дефицит игроков, способных и готовых открыто играть за систему в целом. Лидерами мнений в моменте, «когда «взрослых» не было или они потерялись», на первый план выдвинулись Собянин и Дюмин. «Первый дал отчетливый сигнал: уезжайте из города. Формально без интонации «спасайся, кто может» — но максимально наглядно. Второй (мы не знаем, какие мотивы там были) вернул в лексикон полузабытые-полузапрещенные слова «переговоры» и «компромисс».



Президент Сербии Александр Вучич отметил вклад в разрешение ситуации президента Белоруссии Александра Лукашенко. Но при этом, как сообщили РИА-новости», заявил, что несомненно и иностранное участие и поддержка попытки мятежа группы «Вагнер»: «Не хочу говорить, кто участвовал в этом извне, но даже не сомневайтесь, не должно быть никаких сомнений… У нас иностранные службы всегда замешаны в бесчисленном числе вещей». Вучич сказал, что президент России Владимир Путин «решительным заявлением и твердой позицией все это лично остановил, иначе никто бы не смог остановить».



«Марш справедливости» — не справедливость и не цирк Название вчерашнего мятежа «марш справедливости», как попытка оправдать свои действия не выдерживает критики, считает военкор Александр Коц: «Шесть сбитых вертолетов и один самолет — это не справедливость. Блокирование русских городов — это не справедливость. Захват военных аэродромов — это не справедливость.

На мирных протестах не тащат танки и БМП на тралах в столицу, парализуя движение по нескольким федеральным трассам. И не ставят государство перед пропастью, приставив к затылку ствол пистолета.

Слава Богу, здравый смысл все-таки восторжествовал, и «марш справедливости» не превратился в бессмысленную и беспощадную бойню. Спасибо за это всем сторонам. Нам есть в кого стрелять, кроме друг друга».

Вероника Крашенинникова (Институт внешнеполитических исследований и инициатив) показала в своем канале кадры защиты моста через Оку со стороны подмосковной Коломны чеченским «Ахматом» и написала: «За полтора года невообразимое случалось не раз, но вчерашний мятеж и развязка пробили новый уровень. А сколько ещё впереди». И напоминает, что «для кого-то вооружённый мятеж — это «цирк». Но не для погибших лётчиков ВВС РФ и для их семей».



Про отношение, как к цирку, к «маршу справедливости» говорит и певица Ольга Кормухина, вчера оценивавшая Пригожина как попа Гапона: «Многие называют происшедшее в последние сутки сюром и цирком. Ну да, одним из символов его останется у многих в памяти застрявший в Ростовском цирке танк. Ну и неудивительно, что пост Пригожина об отводе колонн набрал просто нереальное число клоунов в качестве реакции. Да, у многих на душе сейчас как мусоркой проехали».

На что народ не должен жаловаться, так это на недостаток зрелищ, считает политконсультант Леонид Давыдов: «Зрелищный постмодерн. Злые языки говорят, что граждане не скучают: засыпают в Европе — просыпаются в Азии, засыпают в Азии — просыпаются в Африке. Хлеб есть. Следовательно, вечные правила работы с публикой соблюдены, и системе ничего не угрожает, ибо пассионарность — это не проблема для системы, это проблема для акторов».



Впрочем, объяснение того, что кто-то воспринял происходящее если не как цирк, то как театр дает политолог Илья Геращенков: «Граждане, как субъект политики, оказались окончательно вытесненными на периферию этих процессов (политических — прим.ред.). Хотя тот же Пригожин активно старался политизировать массы, выдвигая вполне востребованные требования справедливости и удовлетворяя запрос на правду. Но в итоге развязка опять произошла в кулуарах, людям предъявили черный ящик договоренностей, что стало предметом для новых конспирологических теорий о «театре и договорянке».

«Как мы дошли до жизни такой»

Рамзана Кадырова глава ЧВК разочаровал: «Я думал, что некоторым людям можно верить. Что они искренне любят свою Родину как настоящие патриоты до мозга костей. А оказалось, что ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности люди могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне».

Поведение Пригожина он объясняет злобой, вызванной тем, что глава ЧВК не оставил «бизнес-амбиции» и смешал «их с делами государственной важности»: «Цепочка неудачных сделок в предпринимательстве вызвала у бизнесмена затаённую и продолжительную обиду, достигшую пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок. Заносчивость одного человека могла привести к таким опасным последствиям и втянуть в конфликт большое количество людей.»

Итоги вчерашнего дня подвел и лидер движения «Патриоты Великого Отечества», писатель и публицист Николай Стариков: «Россия прошла, в буквальном смысле, по лезвию ножа. Сто лет назад не прошла, а сейчас прошла. Причин для этого много, требует этот вопрос серьезного осмысления. Время нужно и фактов побольше. Самое основное, что и спасло, и помогло, и отличило июнь 2023 -го от февраля 1917-го — это консолидация страны вокруг Президента. Политическая элита, военные, общественники и рядовые граждане объединились вокруг главы России, и мятежники остались без поддержки, в изоляции оказались. В феврале 1917-го ситуация была диаметрально противоположной, отсюда и катастрофический, до сих пор нам аукующийся итог того феврал я (…). Инстинкт самосохранения нашего общества проявился в полной мере! Со многими сегодня общался — боль и тревога — вот два слова для миллионов наших граждан сегодня! Радость была для считанных единиц, как и злорадство. Вечером, когда стало ясно, что кризис разрешился, роли поменялись: выдохнули десятки миллионов, расстроились единицы».

Николай Стариков говорит: «Вот только вопрос «как мы дошли до жизни такой» — он сегодня самый актуальный».

Заместитель начальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский озвучил мнение, пожалуй, очень многих. Он предполагал изначально: «чашечки найдутся, но осадочек будет таким... (…) Чашечки, вроде бы, нашлись уже — почему-то с белорусским орнаментом, — но у меня лично остался такой осадочек, что без справки экзорциста, что обряд изгнания бесов произведён, я ни к одному участнику этого «ледового похода» без патрона в патроннике не подойду».



Бывший командир бригады «Восток» считает: «Наша страна больше не будет такой, как прежде. Колонна вагнеровцев двигалась не по асфальту — она двигалась по сердцам людей, разрезая общество пополам. Мы молили Бога, чтобы враг не воспользовался ситуацией и не бросил в бой все ресурсы — шансов бы почти не было. Нам и так приходится нелегко, но вчера всё зависло на очень тонкой ниточке. И те, кто понимал, что оказалось на кону и как близко мы подошли к поражению, никогда не поймут тех, кто кричал вагнеровцам славу, радуясь, что кто-то бросил вызов власти. (…) Те, чья жизнь зависит от того, удержат ли фронт — пережили вчера самые чёрные часы, несмотря на то, что и так каждый день эти люди под воздействием войны. Миллионы людей испытали вчера ужас от мысли, что все, что они вынесли за прошедшие годы, будет перечеркнуто в один день. Эти миллионы никогда не смогут без осуждения смотреть в глаза тем, кто улюлюкал при виде падающих вертолётов, сбитых вчерашними своими».



А скрипач Петр Лундстрем пишет: «Довольно мерзкое ощущение обманутости. Политика видимая и политика невидимая часто совершенно противоположны. (…) Два генерала, из-за которых все это началось (гиперболизирую), кажется, в любой нормальной ситуации не могли бы больше управлять армией по причине полностью уничтоженной репутации. Вчера совершенно вся элита высказалась в поддержку Президента, но ни один человек не сказал ни слова в адрес великих военачальников (кстати, где они?)».