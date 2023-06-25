Как выглядит асфальт в центре Ростова после отъезда «Вагнера»: фоторепортаж

Колонны ЧВК «Вагнер» покинули Ростов вечером 24 июня. В городе они провели чуть менее суток, заняв Буденновский проспект и оцепив штаб ЮВО. После отъезда военной техники глава ростовской администрации Алексей Логвиненко сообщил, что на улицы вышли дорожные службы. По предварительной оценке специалистов, более 10 тысяч квадратов асфальта оказались повреждены. Больше всего досталось, что логично, Буденновскому. Логвиненко обещал, что за два дня всё должны починить.