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    Как выглядит асфальт в центре Ростова после отъезда «Вагнера»: фоторепортаж

    На Буденновском разворачивалась военная техника

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    8 комментариев
    Асфальт поврежден только около зданий ЮВО и цирка на Буденновском проспекте
    Асфальт поврежден только около зданий ЮВО и цирка на Буденновском проспектеФото: Евгений Вдовин / 161.RU
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    Колонны ЧВК «Вагнер» покинули Ростов вечером 24 июня. В городе они провели чуть менее суток, заняв Буденновский проспект и оцепив штаб ЮВО. После отъезда военной техники глава ростовской администрации Алексей Логвиненко сообщил, что на улицы вышли дорожные службы. По предварительной оценке специалистов, более 10 тысяч квадратов асфальта оказались повреждены. Больше всего досталось, что логично, Буденновскому. Логвиненко обещал, что за два дня всё должны починить.

    Немного крошки на асфальте
    Немного крошки на асфальтеФото: Евгений Вдовин / 161.RU
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    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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    На пересечении Буденновского и Береговой отчетливо заметны следы, оставленные танком во время поворота
    На пересечении Буденновского и Береговой отчетливо заметны следы, оставленные танком во время поворотаФото: Евгений Вдовин / 161.RU
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    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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    Это Береговая улица. Асфальт выглядит целым, но видны следы гусениц
    Это Береговая улица. Асфальт выглядит целым, но видны следы гусеницФото: Евгений Вдовин / 161.RU
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    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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    Около трамвайных рельсов асфальт продавился сильней, чем в других местах
    Около трамвайных рельсов асфальт продавился сильней, чем в других местахФото: Евгений Вдовин / 161.RU
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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    В районе Пушкинской следы от траков бросаются в глаза
    В районе Пушкинской следы от траков бросаются в глазаФото: Евгений Вдовин / 161.RU
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    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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    Ворота цирка. Тут вчера стоял танк Т-90
    Ворота цирка. Тут вчера стоял танк Т-90Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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    На тротуаре заметны следы от гусениц, но сама плитка осталась целой
    На тротуаре заметны следы от гусениц, но сама плитка осталась целойФото: Евгений Вдовин / 161.RU
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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    Днем ранее эту территорию занимали совсем другие машины
    Днем ранее эту территорию занимали совсем другие машиныФото: Евгений Вдовин / 161.RU
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    ПоделитьсяПоделиться
    Асфальт поврежден только около зданий ЮВО и цирка на Буденновском проспекте
    Асфальт поврежден только около зданий ЮВО и цирка на Буденновском проспектеФото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Немного крошки на асфальте
    Немного крошки на асфальтеФото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    На пересечении Буденновского и Береговой отчетливо заметны следы, оставленные танком во время поворота
    На пересечении Буденновского и Береговой отчетливо заметны следы, оставленные танком во время поворотаФото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Это Береговая улица. Асфальт выглядит целым, но видны следы гусениц
    Это Береговая улица. Асфальт выглядит целым, но видны следы гусеницФото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Около трамвайных рельсов асфальт продавился сильней, чем в других местах
    Около трамвайных рельсов асфальт продавился сильней, чем в других местахФото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    В районе Пушкинской следы от траков бросаются в глаза
    В районе Пушкинской следы от траков бросаются в глазаФото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Ворота цирка. Тут вчера стоял танк Т-90
    Ворота цирка. Тут вчера стоял танк Т-90Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    На тротуаре заметны следы от гусениц, но сама плитка осталась целой
    На тротуаре заметны следы от гусениц, но сама плитка осталась целойФото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Днем ранее эту территорию занимали совсем другие машины
    Днем ранее эту территорию занимали совсем другие машиныФото: Евгений Вдовин / 161.RU
    Фото: Евгений Вдовин / 161.RU

    ВагнерВоенный мятеж ПригожинаПригожин
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