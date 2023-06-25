Из-за ПДД на востоке Петербурга четверо стреляли в одного

Компания из четверых человек на Заневском проспекте не постеснялась высказать недовольство единственному противнику и наставила на него оружие. После нескольких выстрелов на место прибыла полиция.
Как стало известно «Фонтанке» 25 июня, накануне ночью в полицию обратился очевидец. Он стал свидетелем стрельбы у дома на перекрестке улицы Стахановцев и Заневского проспекта. Как рассказал пострадавший, противники целились в лицо. После выстрела злоумышленники сели в темно-синий «БМВ» и красный «Субару» и уехали.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, конфликт произошел из-за разночтений в ПДД. Сотрудники полиции изучают видео с камер наблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
23 июня у автоцентра на Северном проспекте был ранен