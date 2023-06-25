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    Из-за ПДД на востоке Петербурга четверо стреляли в одного

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    Компания из четверых человек на Заневском проспекте не постеснялась высказать недовольство единственному противнику и наставила на него оружие. После нескольких выстрелов на место прибыла полиция.

    Как стало известно «Фонтанке» 25 июня, накануне ночью в полицию обратился очевидец. Он стал свидетелем стрельбы у дома на перекрестке улицы Стахановцев и Заневского проспекта. Как рассказал пострадавший, противники целились в лицо. После выстрела злоумышленники сели в темно-синий «БМВ» и красный «Субару» и уехали.

    33-летний пострадавший обратился в больницу самостоятельно. У него зафиксировали огнестрельные ранения в подмышке и на пояснице. В удовлетворительном состоянии его отпустили домой. Врачам мужчина объяснил, что стреляли в него из травматического пистолета.

    По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, конфликт произошел из-за разночтений в ПДД. Сотрудники полиции изучают видео с камер наблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    23 июня у автоцентра на Северном проспекте был ранен 57-летний продавец из торгового центра «Маршал». В него стрелял водитель другого дилерского центра.

    © Фонтанка.Ру

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