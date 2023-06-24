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    У автоцентра на Северном проспекте водитель выстрелил в лицо продавцу

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    Конфликт двух мужчин завершился стрельбой из травматического пистолета в Выборгском районе Петербурга. Как стало известно «Фонтанке» 24 июня, накануне днем у автоцентра на Северном проспекте был ранен 57-летний продавец из торгового центра «Маршал». Мужчина сам сообщил о случившемся в экстренные службы.

    Прибывший на место наряд полиции задержал подозреваемого — им оказался 68-летний водитель другого дилерского центра. По предварительным данным, в ходе словесного конфликта он выстрелил в лицо продавцу из «Осы». Пострадавший, к слову, после осмотра от госпитализации отказался.

    Стрелявшего доставили в отдел полиции, где в отношении него составили протокол о мелком хулиганстве и поместили в камеру. Потерпевший уже написал заявление, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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