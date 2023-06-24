У автоцентра на Северном проспекте водитель выстрелил в лицо продавцу

Конфликт двух мужчин завершился стрельбой из травматического пистолета в Выборгском районе Петербурга. Как стало известно «Фонтанке» 24 июня, накануне днем у автоцентра на Северном проспекте был ранен 57-летний продавец из торгового центра «Маршал». Мужчина сам сообщил о случившемся в экстренные службы.



Прибывший на место наряд полиции задержал подозреваемого — им оказался 68-летний водитель другого дилерского центра. По предварительным данным, в ходе словесного конфликта он выстрелил в лицо продавцу из «Осы». Пострадавший, к слову, после осмотра от госпитализации отказался.

