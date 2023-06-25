Овации для «музыкантов»: как бойцы «Вагнера» оставляли позиции на улицах Ростова

Колонна ЧВК «Вагнер» покинула Ростов ближе к полуночи 25 июня и отправилась в полевые лагеря Фото: Алиса Степанцова Поделиться Поделиться





Трамвайные рельсы на Буденновском тонут в лужах, а сам проспект — в потоках людей. Откуда-то играет песенка про «оркестрантов» от Вики Цыгановой — 20 минут назад стало известно, что Евгений Пригожин остановил марш своего «оркестра» на Москву.

Весь день движение на перекрестке улицы Максима Горького и Буденновского проспекта было перекрыто Фото: Алиса Степанцова Поделиться Поделиться





Каждое направление на перекрестке улицы Максима Горького и Буденновского проспекта перекрыто либо тяжелой техникой, либо «буханками». Полностью экипированные и вооруженные бойцы ЧВК стоят у машин в ожидании приказа. Мужчин в камуфляже окружают горожане — жмут руки, фотографируются и беседуют о будущем России. В воротах цирка гудит танк.



Брюнетка невысокого роста дарит одному из бойцов цепочку с подвеской. Грубым пальцам вагнеровца никак не поддается крошечная застежка — надеть украшение на руку помогает мужчина из толпы.

— Жарко под артобстрелом, а это — ерунда, — говорит покрытый испариной военный, когда девушка спрашивает его, не перегреется ли он в такой многослойной одежде.

Все военные были одеты в тяжелую амуницию Фото: Алиса Степанцова Поделиться Поделиться





«Пацаны, загружаемся, едем», — кричит один из командиров. В толпе начинается суета — те, кто не успел сделать фото или высказаться, пробиваются к бойцам. Народ аплодирует. Утренняя тревога и страх обращаются в праздник вроде дня города — с массой подвыпивших людей в ожидании фейерверка.

Двое ростовчан начинают драку на рельсах в окружении еще человек 30.

— Ты что [сумасшедший]?! Тут [чёрт побери] такое решалось! А ты тут [ерунду] несешь! Вагнер, спасибо! — кричит один из зрителей на того мужчину, которому досталось сильнее всего.



Посмотреть на бойцов ЧВК приезжали люди из разных частей города: кто на самокатах, кто на велосипедах, а кто-то даже на мопедах Фото: Алиса Степанцова Поделиться Поделиться





Люди перетекают с одной стороны перекрестка на другую, стихийно скандируя то название ЧВК, то название города, в который эта ЧВК вошла ранним утром. Кто-то взял с собой на вечернюю прогулку к цирку собак, кто-то детей, кто-то затарился пивом и щедро разливал его на асфальт.



Толпа затягивает песню «Ростов-город, Ростов-Дон». Кроме боевой техники, на проспекте стали появляться другие автомобили, например, УАЗ военной полиции. Следом — машины без опознавательных знаков.



24 июня перед цирком собралось несколько сотен человек Фото: Алиса Степанцова Поделиться Поделиться





— Я тут с десяти утра, — говорит одна из провожающих «Вагнер» женщин. — Пришла поддержать ребят, посмотреть, чем всё это закончится. Большинство опрошенных при этом говорили, что просто проходили мимо. Хотя некоторые из них были замечены нашими корреспондентами еще днем.



Больше всего внимания ростовчан досталось танку, расположенному в воротах цирка. Кажется, его сфотографировали несколько тысяч раз. Нетрезвый пожилой мужчина попытался на него залезть. Дважды. Первую попытку пресекли горожане, вторую — вагнеровцы.



Выезд танка из ворот, судя по реакции ростовчан, был главным развлечением торжества. Толпа в течение получаса, неистово скандируя и держа телефоны наготове, ждала, когда он сдвинется с места.



Около 22:30, раздирая асфальт гусеницами, танк покинул территорию цирка. Спустя десять минут под аплодисменты и рев его погрузили на эвакуатор для бронетехники. В это время на Буденновский уже съехались автомобили ДПС, так что погрузка проходила под светомузыку мигалок.



Сотрудники ДПС контролировали погрузку танка на эвакуатор Фото: Алиса Степанцова Поделиться Поделиться





К одиннадцати вечера последние машины «Вагнера» уехали в направлении Дона. Праздные люди слонялись рядом с цирком до тех пор, пока по Буденновскому не открыли движение автомобилей.

— Войны не будет, — радостно кричит в трубку телефона проходящая мимо женщина.

Алиса Степанцова, 161.ru