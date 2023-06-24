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    Израиль намерен усилить консульское присутствие в Петербурге и Москве

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    Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что присутствие израильских консулов в Москве и Санкт-Петербурге будет усилено в связи с ситуацией с ЧВК «Вагнер». Об этом 24 июня пишет The Times of Israel.

    «Мы готовы к любому сценарию», — сказал Коэн после разговора с послом Израиля в России.

    Дополнительных консулов планируется направить из-за возможного наплыва запросов на визы. По данным израильского МИД, в России находится около 70 тысячи израильтян и около 500 тысяч человек, имеющих право на репатриацию.

    МИД Израиля рекомендовал гражданам своей страны избегать поездок в Россию без необходимости, несмотря на разрешение ситуации с ЧВК «Вагнер», сообщает пресс-служба министерства.

    «Гражданам Израиля, находящимся в РФ, следует взвесить необходимость дальнейшего пребывания там и в любом случае держаться подальше от очагов напряжённости. Рекомендуется быть в курсе событий через СМИ, социальные сети представительств Израиля в России и сайт МИД Израиля», — говорится в сообщении.

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    ИзраильИзраильское гражданствоЧВК ВагнерМятеж
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