Израиль намерен усилить консульское присутствие в Петербурге и Москве

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что присутствие израильских консулов в Москве и Санкт-Петербурге будет усилено в связи с ситуацией с ЧВК «Вагнер». Об этом 24 июня пишет The Times of Israel.



«Мы готовы к любому сценарию», — сказал Коэн после разговора с послом Израиля в России.



Дополнительных консулов планируется направить из-за возможного наплыва запросов на визы. По данным израильского МИД, в России находится около 70 тысячи израильтян и около 500 тысяч человек, имеющих право на репатриацию.



МИД Израиля рекомендовал гражданам своей страны избегать поездок в Россию без необходимости, несмотря на разрешение ситуации с ЧВК «Вагнер», сообщает пресс-служба министерства.

