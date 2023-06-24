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    Путин поблагодарил Лукашенко «за проделанную работу» после переговоров с «Вагнером»

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    Президенты России и Белоруссии снова созвонились в девять часов вечера субботы. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба администрации Александра Лукашенко.

    Белорусский лидер проинформировал Путина о результатах переговоров с руководством ЧВК «Вагнер». Президент РФ «поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу».

    Как сообщали в Минске, именно после переговоров с Лукашенко Пригожин принял предложение «об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения». В Белоруссии заявили, что «на данный момент на столе – абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер». Бизнесмен подтвердил, что бойцы ЧВК за сутки прошли маршем, не доходя 200 км до Москвы, однако разворачивают свои колонны в полевые лагеря.

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