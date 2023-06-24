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    Путин подписал закон о штрафах за незаконное использование иностранных мессенджеров

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    9 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в КоАП, которыми вводится наказание для госслужащих и финансовых организаций, которые используют зарубежные мессенджеры для пересылки данных граждан России. Документ опубликован 24 июня на портале правовой информации.

    Штраф для должностных лиц составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 700 тысяч рублей. Рядовых граждан и личного общения перемены не касаются.

    Как уточняли в Госдуме, речь идет об использовании зарубежных мессенджеров «для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания, реализации товаров и услуг банками и госкомпаниями».

    Ещё в декабре 2022 года Дума решила, что иностранные мессенджеры нельзя использовать для передачи платежных документов, персональных данных россиян, данных о переводах при безналичных расчетах.

    В запретном для банков списке мессенджеры Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat.

    Кроме банков, штрафы грозят таким категориям пользователей, как, например, управляющие компании, инвестфонды, депозитарии.

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    Комментарии 9

    Гость24 Июн 2023 в 18:24
    блин это так тупо!
    +1−0
    Гость24 Июн 2023 в 18:23
    Спрятался от проблем.
    +1−0
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