Путин подписал закон о штрафах за незаконное использование иностранных мессенджеров

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в КоАП, которыми вводится наказание для госслужащих и финансовых организаций, которые используют зарубежные мессенджеры для пересылки данных граждан России. Документ опубликован 24 июня на портале правовой информации.



Штраф для должностных лиц составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 700 тысяч рублей. Рядовых граждан и личного общения перемены не касаются.



Как уточняли в Госдуме, речь идет об использовании зарубежных мессенджеров «для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания, реализации товаров и услуг банками и госкомпаниями».

