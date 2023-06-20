Госдума РФ определила штрафы за использование иностранных мессенджеров

Кодекс административных правонарушений (КоАП) дополняется новой статьей. Поправки в закон 20 июня в третьем чтении приняла Госдума РФ, сообщает INTERFAX.RU.



Изменения в КоАП устанавливают штрафы за незаконное использование в России иностранных мессенджеров. Штраф для должностных лиц может составить от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 700 тысяч рублей.



Важно понимать — рядовых граждан и личного общения перемены не касаются. Штрафы вводятся за нарушение запрета, который с 1 марта 2023 года установлен для банков и других финансовых учреждений.

