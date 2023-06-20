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    Госдума РФ определила штрафы за использование иностранных мессенджеров

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    Кодекс административных правонарушений (КоАП) дополняется новой статьей. Поправки в закон 20 июня в третьем чтении приняла Госдума РФ, сообщает INTERFAX.RU.

    Изменения в КоАП устанавливают штрафы за незаконное использование в России иностранных мессенджеров. Штраф для должностных лиц может составить от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 700 тысяч рублей.

    Важно понимать — рядовых граждан и личного общения перемены не касаются. Штрафы вводятся за нарушение запрета, который с 1 марта 2023 года установлен для банков и других финансовых учреждений.

    Ещё в декабре 2022 года Дума решила, что иностранные мессенджеры нельзя использовать для передачи платежных документов, персональных данных россиян, данных о переводах при безналичных расчетах.

    В запретном для банков списке мессенджеры Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat.

    Кроме банков, штрафы грозят таким категориям пользователей, как, например, управляющие компании, инвестфонды, депозитарии.

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    Запрет иностранных мессенджеровГосдума РФШтрафы
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