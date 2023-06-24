Кортеж из машин ФСБ прибыл в Смольный

Сотрудники Федеральной службы безопасности приехали к Смольному 24 июня. Видео кортежа, который двигается по центру города, прислал читатель «Фонтанки». Вскоре стало понятно, что машины направлялись в Смольный проезд.
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На кадрах, которые прислал корреспондент «Фонтанки», видны автомобили непосредственно ФСБ, администрации президента и МЧС.
Утром губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что он постоянно находится на связи с руководителями силовых структур и что обстановка в городе спокойная. В Москве, напомним, в отличие от Петербурга введен режим КТО. О том, что это значит, читайте на «Фонтанке».