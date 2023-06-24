Атомные подлодки США управляются игровыми контроллерами для ХBox. И в этом они похожи на «Титан»

На американских атомных подводных лодках используются такие же дешевые контроллеры, как на затонувшем батискафе «Титан», пишет 23 июня Newsweek.

СМИ рассказывали, что на погибшем батискафе «Титан» для управления использовался бюджетный джойстик Logitech F710, он работает по Bluetooth. Это многих удивляло.



Как сообщает Newsweek, прошлом году генеральный директор компании OceanGate Стоктон Раш(погиб на «Титане»), пригласил корреспондента CBS News Дэвида Поуга (David Pogue) в путешествие на батискафе. Во время экскурсии Поуг заметил, что там много самодельного оборудования. В частности, он отметил, что управление батискафом осуществляется при помощи игрового контроллера.