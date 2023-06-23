Финны рассказали, кого еще будут разворачивать в Россию с полуночи

С вступлением в силу 11-го пакета санкций ЕС проезд на территорию стран Евросоюза, в том числе в Финляндию, прицепов и полуприцепов с российскими номерами будет невозможен. Официальное сообщение об этом опубликовано на сайте финской таможни 23 июня.



Отмечается, что запрет будет распространяться в том числе на прицепы и полуприцепы, которые зарегистрированы за пределами России.

«Мы начнем применять запрет, как только он вступит в силу, и вернем обратно в Россию все грузовые прицепы и полуприцепы с российскими номерами», — цитирует пресс-служба финской таможни начальника отдела контроля Сами Ракшит.