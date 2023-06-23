Финны рассказали, кого еще будут разворачивать в Россию с полуночи

С вступлением в силу
Отмечается, что запрет будет распространяться в том числе на прицепы и полуприцепы, которые зарегистрированы за пределами России.
«Мы начнем применять запрет, как только он вступит в силу, и вернем обратно в Россию все грузовые прицепы и полуприцепы с российскими номерами», — цитирует пресс-служба финской таможни начальника отдела контроля Сами Ракшит.
По оценке финской стороны, запрет коснется примерно 40 процентов коммерческих автоперевозок, которые идут через восточную границу Суоми.
Несколько дней люфта даны тем грузовым прицепам и полуприцепам, что сейчас находятся на территории Евросоюза. Для них запрет на проезд будет действовать с 30 июня текущего года.