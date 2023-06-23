Роспотребнадзор: стоит приготовиться к противочумным мероприятиям

Роспотребнадзор рекомендует регионам РФ приготовиться к противочумным мероприятиям. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ, опубликованном 23 июня на портале правовой информации.



Это необходимо в связи с «сохраняющейся угрозой активизации природных очагов чумы» и ее завоза из «неблагополучных в эпидемическом отношении стран». Меры будут включать мероприятия, направленные на «недопущение завоза, возникновения и распространения чумы».

Ранее в семнадцати регионах Монголии, граничащей с Россией, обнаружили 137 очагов бубонной чумы. В Роспотребнадзоре заявляли, что ситуация с природными очагами недалеко от границы под контролем, а в России не было случаев заражения чумой с 2017 года.