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    Роспотребнадзор: стоит приготовиться к противочумным мероприятиям

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    Роспотребнадзор рекомендует регионам РФ приготовиться к противочумным мероприятиям. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ, опубликованном 23 июня на портале правовой информации.

    Это необходимо в связи с «сохраняющейся угрозой активизации природных очагов чумы» и ее завоза из «неблагополучных в эпидемическом отношении стран». Меры будут включать мероприятия, направленные на «недопущение завоза, возникновения и распространения чумы».

    Ранее в семнадцати регионах Монголии, граничащей с Россией, обнаружили 137 очагов бубонной чумы. В Роспотребнадзоре заявляли, что ситуация с природными очагами недалеко от границы под контролем, а в России не было случаев заражения чумой с 2017 года.

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