Минздрав: В России четверть детей с ожирением

Внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян сообщил о том, что более 50% взрослого населения России и около 25% детей страдают избыточной массой тела или ожирением. Такое состояние является опасным не только с точки зрения нагрузки на органы и системы тела, но и с психологической, заявил эксперт 23 июня на пресс-конференции, посвященной актуальным вопросам диетологии.



«Избыточная масса тела и ожирение, [их имеют] <...> больше 50% взрослого населения. 20–25% — это детское население», — заявил Виктор Тутельян (цитата по ТАСС), подчеркнув, что здоровье детей Минздрав волнует в первую очередь.

