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    Минздрав: В России четверть детей с ожирением

    2010
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    Внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян сообщил о том, что более 50% взрослого населения России и около 25% детей страдают избыточной массой тела или ожирением. Такое состояние является опасным не только с точки зрения нагрузки на органы и системы тела, но и с психологической, заявил эксперт 23 июня на пресс-конференции, посвященной актуальным вопросам диетологии.

    «Избыточная масса тела и ожирение, [их имеют] <...> больше 50% взрослого населения. 20–25% — это детское население», — заявил Виктор Тутельян (цитата по ТАСС), подчеркнув, что здоровье детей Минздрав волнует в первую очередь.

    Для профилактики ожирения россияне должны знать хотя бы две нормы питания — уравнивать поступление пищи и расход энергии и соотносить химический состав рациона с физиологическими потребностям.

    По его словам, для нормальной жизнедеятельности человеку необходимо порядка 170–200 химических соединений, 30–50 из которых просто незаменимы. Тутельян считает, что если их в организме нет, то обязательно будут последствия.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в России в шесть раз выросла заболеваемость ожирением у подростков. Больше всего — в Петербурге.

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