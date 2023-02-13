В России в шесть раз выросла заболеваемость ожирением у подростков. Больше всего — в Петербурге

В России растет число подростков с ожирением. За последние 20 лет этот диагноз детям от 15 до 17 лет стали ставить в шесть раз чаще. Лидирует в этой статистике Петербург.



Как следует из опубликованной статистики Минздрава, с которой 13 февраля ознакомилось РИА Новости, в последние пять лет фиксируется в среднем 800–900 случаев ожирения на каждые 100 тысяч детей, тогда как в начале 2000-х таких было в среднем около 150.

В Петербурге, как подсчитал Минздрав, ожирение диагностируют у 1493 подростков из 100 тысяч. Следом идут Оренбургская, Орловская и Смоленская области В этих регионах показатели почти в два раза больше чем в среднем по России.