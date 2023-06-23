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    Упорному ревнивцу пришлось менять личность ради дамы, но роман закончился уголовным делом о похищении

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    Уголовное дело по статье о похищении человека возбуждено в Петербурге после попытки иностранца увезти в неизвестном направлении бывшую возлюбленную. Подельник тоже схлопотал статью.

    Подробности дела 23 июня приводит пресс-служба ГУ МВД региона. В полицию 25-летняя девушка обратилась два дня назад. Она рассказала, что в 2021–2022 годах у нее был роман с соотечественником, но отношения не заладились и молодого человека она бросила. Весной прошлого года его привлекли за нарушение миграционного законодательства и депортировали, но оказалось, что девушка рано вздохнула свободно.

    Мужчина на родине сменил ФИО и вернулся в Россию по новому паспорту. Он выследил свою возлюбленную и 21 июня в садоводстве Касимово вместе с приятелем под угрозами затолкал ее в машину. Барышня оказалась с характером и подготовлена. Когда машина выехала на Выборгское шоссе, она распылила в салоне перцовый газ, и водитель вынужден был остановиться. Без промедления девушка выскочила из автомобиля и убежала, а когда оказалась в безопасности, сразу позвонила в полицию.

    На следующий вечер полиция нашла похитителя на улице Руднева, его приятель тоже задержан. Обоим вменили дело о похищении человека, пока что мера пресечения не определена.

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