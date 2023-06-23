Упорному ревнивцу пришлось менять личность ради дамы, но роман закончился уголовным делом о похищении

Уголовное дело по статье о похищении человека возбуждено в Петербурге после попытки иностранца увезти в неизвестном направлении бывшую возлюбленную. Подельник тоже схлопотал статью.

Подробности дела 23 июня приводит пресс-служба ГУ МВД региона. В полицию 25-летняя девушка обратилась два дня назад. Она рассказала, что в 2021–2022 годах у нее был роман с соотечественником, но отношения не заладились и молодого человека она бросила. Весной прошлого года его привлекли за нарушение миграционного законодательства и депортировали, но оказалось, что девушка рано вздохнула свободно.