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    Обгон на трассе Петербург — Ручьи закончился лобовым ДТП с самосвалом и смертью

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    Новгородец погиб в ДТП в Кингисеппском районе Ленобласти утром 22 июня. На легковом автомобиле он лоб в лоб столкнулся с грузовиком.

    Фото: 47News
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    В 11:50 на 113-м километре автодороги Петербург — Ручьи 26-летний житель Великого Новгорода, следуя на автомобиле Renault Sandero из Петербурга в сторону Соснового Бора, выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с ехавшим там самосвалом Scania под управлением 40-летнего сосновоборца, стало известно «Фонтанке» 23 июня. «Рено» от удара буквально разворотило. Его водитель погиб на месте.

    По факту произошедшего полиция ведет проверку. Погибший водитель за 2022–2023 годы к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался лишь единожды.

    Фото: 47News

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