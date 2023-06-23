Обгон на трассе Петербург — Ручьи закончился лобовым ДТП с самосвалом и смертью

Новгородец погиб в ДТП в Кингисеппском районе Ленобласти утром 22 июня. На легковом автомобиле он лоб в лоб столкнулся с грузовиком.
В 11:50 на 113-м километре автодороги Петербург — Ручьи 26-летний житель Великого Новгорода, следуя на автомобиле Renault Sandero из Петербурга в сторону Соснового Бора, выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с ехавшим там самосвалом Scania под управлением 40-летнего сосновоборца, стало известно «Фонтанке» 23 июня. «Рено» от удара буквально разворотило. Его водитель погиб на месте.
По факту произошедшего полиция ведет проверку. Погибший водитель за 2022–2023 годы к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался лишь единожды.