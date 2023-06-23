WSJ: американские военные зафиксировали взрыв «Титана» почти сразу после его погружения

Батискаф «Титан» взорвался через несколько часов после начала погружения к «Титанику». Об этом 23 июня сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного военного ВМС США.

Взрыв зафиксировала сверхсекретная акустическая система, которая разработана для обнаружения подлодок. Ее начали использовать сразу после того, как с «Титаном» пропала связь. Через некоторое время система зафиксировала похожий на взрыв звук в том месте, где позже были найдены обломки батискафа. Военные не были уверены в источнике и самом событии, данные передали поисково-спасательной службе.