В Турции против Кемаля Кылычдароглу подано 28 исков, по которым ему грозит до 110 лет тюрьмы

Против лидера основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии и экс-кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу подано 28 исков. По ним суммарно политику грозит до 110 лет тюремного заключения и запрет вести политическую деятельность. Проигравший выборы и не попавший в парламент Кылычдароглу лишен депутатской неприкосновенности, пишет 22 июня газета Cumhuriyet.



По данным издания, большинство исков, в основном по обвинениям в клевете, подал нынешний турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Некоторые из них — еще несколько лет назад. В 2021 году Эрдоган подал иск против Кылычдароглу, который обвинял президента во лжи, а в 2017 году оппозиционер сравнивал Эрдогана с Саддамом Хусейном, Муаммаром Каддафи и Николае Чаушеску. Рассмотрение ряда исков ранее было приостановлено из-за депутатской неприкосновенности Кылычдароглу.

