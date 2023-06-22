В Турции против Кемаля Кылычдароглу подано 28 исков, по которым ему грозит до 110 лет тюрьмы

Против лидера основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии и экс-кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу подано 28 исков. По ним суммарно политику грозит до
По данным издания, большинство исков, в основном по обвинениям в клевете, подал нынешний турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Некоторые из них — еще несколько лет назад. В 2021 году Эрдоган подал иск против Кылычдароглу, который обвинял президента во лжи, а в 2017 году оппозиционер сравнивал Эрдогана с Саддамом Хусейном, Муаммаром Каддафи и Николае Чаушеску. Рассмотрение ряда исков ранее было приостановлено из-за депутатской неприкосновенности Кылычдароглу.
Адвокат оппозиционера полагает, что шансы превращения исков в реальные дела низкие.
Выборы президента Турции состоялись в мае этого года. Высший избирательный совет (ЦИК) Турции признал победителем Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре. Эрдоган получил 52,14% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 47,86%.