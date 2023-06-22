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    Фонтанка SUP

    «ФОНТАНКА CUP»: как проплыть по Фонтанке на скорость и заработать

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Спортивная гонка сапсерферов «ФОНТАНКА CUP» расширяет количество потенциальных призеров. Организаторы наградят не только победителей в абсолютном зачете в дивизионах «профи» и «любители», но и самых быстрых райдеров в возрастных категориях: от 18 до 50+. Состязания пройдут 5 августа в акваториях рек и каналов в центре Петербурга до старта самого массового в мире фестиваля любителей сапсерфинга «Фонтанка SUP».

    Победители и призеры соревнований среди мужчин и женщин в категориях* «профи» и «любители» будут определены по наименьшему времени прохождения дистанции. Абсолюты (I, II, III место) получают кубок «ФОНТАНКА CUP» и солидные призовые.

    Помимо призеров в абсолютном зачете в этом году будут награждены и участники отдельных возрастных категорий от А до D.

    A — 18 — 30 лет

    B — 31 — 40 лет

    C — 41 — 50 лет

    D — 50+

    Борьба развернется за малые золотые, серебряные и бронзовые медали. Также победители получат диплом соревнований и подарки от партнеров кубка «ФОНТАНКА CUP».

    Напомним, в этом году райдерам предстоит преодолеть 7500 метров на скорость по течению Фонтанки, пролететь Крюков канал и финишировать на канале Грибоедова у Итальянского моста. На прохождение дистанции дается 2 часа.

    *Гонка разделена на два дивизиона — «профи» и «любители». За призовой фонд и кубок «ФОНТАНКА CUP» в категории «Профи» состязаются спортсмены (мужчины и женщины) от 18 лет и старше на любом сапборде без ограничений.

    В дивизионе «Любители» соревнуются мужчины и женщины от 18 лет на надувной сапдоске шириной не менее 80 сантиметров.

    Всего в этом году ожидается участие в гонке «ФОНТАНКА CUP» около 300 сапбордистов.

    Чтобы побороться за кубок «ФОНТАНКА CUP», нужно зарегистрироваться на официальном сайте события до 2 августа.

    Обратите внимание: спортсменам обязательно нужна медицинская справка. Регистрация на соревнования платная. В пакет участника входят стартовый номер, медаль финишера гонки, футболка с фирменной символикой, подарки от партнеров, услуги камеры хранения и раздевалки. Кроме того, есть шанс побороться за призовой фонд.

    За новостями следите в рубрике на «Фонтанке» и в официальной группе во «ВК».

    «Фонтанка.ру»

    Фото: «Фонтанка.ру»

    Кубок по сапсерфингу «Фонтанка CUP», учрежденный городским порталом «Фонтанка.ру», организован и проводится в рамках восьмого международного фестиваля сапсерфинга «Фонтанка SUP», который пройдет в Петербурге 5 августа. Тысячи любителей сапсерфинга пройдут по акваториям рек и каналов исторического центра Петербурга красочным карнавалом. Девиз фестиваля — «В Питере — плыть». Два года подряд фестиваль «Фонтанка SUP» становится победителем национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS как «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

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