«ФОНТАНКА CUP»: как проплыть по Фонтанке на скорость и заработать

Спортивная гонка сапсерферов «ФОНТАНКА CUP» расширяет количество потенциальных призеров. Организаторы наградят не только победителей в абсолютном зачете в дивизионах «профи» и «любители», но и самых быстрых райдеров в возрастных категориях: от 18 до 50+ . Состязания пройдут 5 августа в акваториях рек и каналов в центре Петербурга до старта самого массового в мире фестиваля любителей сапсерфинга «Фонтанка SUP» .

Победители и призеры соревнований среди мужчин и женщин в категориях * «профи» и «любители» будут определены по наименьшему времени прохождения дистанции. Абсолюты (I, II, III место ) получают кубок «ФОНТАНКА CUP» и солидные призовые.

Борьба развернется за малые золотые, серебряные и бронзовые медали. Также победители получат диплом соревнований и подарки от партнеров кубка «ФОНТАНКА CUP».

Помимо призеров в абсолютном зачете в этом году будут награждены и участники отдельных возрастных категорий от А до D.

Напомним, в этом году райдерам предстоит преодолеть 7500 метров на скорость по течению Фонтанки, пролететь Крюков канал и финишировать на канале Грибоедова у Итальянского моста. На прохождение дистанции дается 2 часа .

*Гонка разделена на два дивизиона — «профи» и «любители». За призовой фонд и кубок «ФОНТАНКА CUP» в категории «Профи» состязаются спортсмены (мужчины и женщины) от 18 лет и старше на любом сапборде без ограничений.