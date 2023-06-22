«ФОНТАНКА CUP»: как проплыть по Фонтанке на скорость и заработать

Спортивная гонка сапсерферов «ФОНТАНКА CUP» расширяет количество потенциальных призеров. Организаторы наградят не только победителей в абсолютном зачете в дивизионах «профи» и «любители», но и самых быстрых райдеров в возрастных категориях: от 18 до
Победители и призеры соревнований среди мужчин и женщин в категориях* «профи» и «любители» будут определены по наименьшему времени прохождения дистанции. Абсолюты
Помимо призеров в абсолютном зачете в этом году будут награждены и участники отдельных возрастных категорий от А до D.
A — 18 —
B — 31 —
C — 41 —
D —
Борьба развернется за малые золотые, серебряные и бронзовые медали. Также победители получат диплом соревнований и подарки от партнеров кубка «ФОНТАНКА CUP».
Напомним, в этом году райдерам предстоит преодолеть 7500 метров на скорость по течению Фонтанки, пролететь Крюков канал и финишировать на канале Грибоедова у Итальянского моста. На прохождение дистанции дается
*Гонка разделена на два дивизиона — «профи» и «любители». За призовой фонд и кубок «ФОНТАНКА CUP» в категории «Профи» состязаются спортсмены (мужчины и женщины) от
В дивизионе «Любители» соревнуются мужчины и женщины от
Всего в этом году ожидается участие в гонке «ФОНТАНКА CUP» около 300 сапбордистов.
Чтобы побороться за кубок «ФОНТАНКА CUP», нужно зарегистрироваться на официальном сайте события до 2 августа.
Обратите внимание: спортсменам обязательно нужна медицинская справка. Регистрация на соревнования платная. В пакет участника входят стартовый номер, медаль финишера гонки, футболка с фирменной символикой, подарки от партнеров, услуги камеры хранения и раздевалки. Кроме того, есть шанс побороться за призовой фонд.
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«Фонтанка.ру»