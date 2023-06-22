Где — «зима», а где — Египет. Что наделала непогода в Петербурге и что планирует на завтра

Разгул стихии принес Петербургу разные сюрпризы: и град, и даже пыльную бурю. Последнюю 22 июня наблюдали отдыхающие во Всеволожске.
На кадрах, предоставленных читательницей, видно, как пыльные клубы подбираются прямо к озеру. Неожиданное явление явно помешало купанию.
Наталья Аин
За два часа Петербург охладился более чем на шесть градусов, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Завтра, 23 июня, будет не лучше — МЧС предупреждает, что нужно снова готовиться к грозам, местами ливням и граду.