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    Где — «зима», а где — Египет. Что наделала непогода в Петербурге и что планирует на завтра

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    3 комментария

    Разгул стихии принес Петербургу разные сюрпризы: и град, и даже пыльную бурю. Последнюю 22 июня наблюдали отдыхающие во Всеволожске.

    На кадрах, предоставленных читательницей, видно, как пыльные клубы подбираются прямо к озеру. Неожиданное явление явно помешало купанию.

    Наталья Аин

    За два часа Петербург охладился более чем на шесть градусов, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Завтра, 23 июня, будет не лучше — МЧС предупреждает, что нужно снова готовиться к грозам, местами ливням и граду.

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