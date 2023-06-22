Петербуржцев предупреждают о грозовых ливнях с градом

О резком ухудшении погоды предупреждает петербуржцев городское управление МЧС. По информации «Северо-Западного УГМС», в городе ожидаются ливни с грозами и градом, которые будут сопровождаться сильным ветром с порывами до 18 м/с.



Напомним, к городу подходит холодный атмосферный фронт. Над Финским заливом он сформировал гряду мощных кучево-дождевых облаков высотой 11 километров. «Регион ждут дожди ливневого характера и грозы, местами возможен град. Всё это станет причиной резкого понижения температуры, и в пятницу в Северной столице ожидается всего +20…+22 °С, кратковременные дожди и плотный северо-западный ветер», — отмечают в Центре «ФОБОС». Дождь в Петербург уже пришел.

