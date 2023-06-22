МОК отозвал признание Международной федерации бокса, которой руководит россиянин

Международный олимпийский комитет (МОК) в ходе внеочередной сессии 22 июня принял решение не возвращать признание Международной ассоциации бокса (IBA), которую возглавляет гражданин России Умар Кремлев.



За это решение проголосовали 69 человек, против — 1, воздержались — 10.



«Исходя из бюджета на этот год и следующий, мы увидели, что их деньги по-прежнему поступают от «Газпрома», что не соответствует новым рекомендациям МОК», — цитирует РИА Новости генерального директора МОК Кристофа Де Кеппера.



Исполком МОК 7 июня рекомендовал не возвращать признание IBA, так как ассоциация не выполнила необходимые условия, поставленные МОК в декабре 2021 года.

