У «Здоровья петербуржца» — технический перерыв на неделю. Рассказываем родителям, как получить справку для летнего лагеря

С начала недели петербуржцы не могут записать своих детей на прием к врачу через портал «Здоровье петербуржца». О проблеме 22 июня «Фонтанке» рассказала жительница Красногвардейского района. Более того, из списка медицинских организаций этого района с сайта исчезли все детские поликлиники.

Если все же получается попасть к врачу, не всем удается получить результаты анализов. Родителям медработники объясняют, что «база не работает». Для тех, кто отправляет ребенка в детский оздоровительный лагерь это большая проблема — нужно ведь сдавать анализ на энтеробиоз и получать справку. Что происходит в районе с детской медициной, точнее, с ее информационным обеспечением, выяснила «Фонтанка».