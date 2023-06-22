У «Здоровья петербуржца» — технический перерыв на неделю. Рассказываем родителям, как получить справку для летнего лагеря

С начала недели петербуржцы не могут записать своих детей на прием к врачу через портал «Здоровье петербуржца». О проблеме 22 июня «Фонтанке» рассказала жительница Красногвардейского района. Более того, из списка медицинских организаций этого района с сайта исчезли все детские поликлиники.
Если все же получается попасть к врачу, не всем удается получить результаты анализов. Родителям медработники объясняют, что «база не работает». Для тех, кто отправляет ребенка в детский оздоровительный лагерь это большая проблема — нужно ведь сдавать анализ на энтеробиоз и получать справку. Что происходит в районе с детской медициной, точнее, с ее информационным обеспечением, выяснила «Фонтанка».
В администрации Красногвардейского района сообщили, что сейчас ведутся технические работы, сайт будет доступен в начале следующей недели, ориентировочно — в понедельник, 26 июня, или во вторник, 27 июня.
Сейчас через «Горздрав — Здоровье петербуржца» нельзя записаться не только в детскую поликлинику, но и в женскую консультацию. Информацию о том, куда обращаться сейчас, администрация района разместила на своем сайте, а также во «ВКонтакте». Там же выложен список поликлиник с телефонами, по которым ведется запись и даются консультации:
• детское поликлиническое отделение № 9 — 8(812) 246-73-29;
• детское поликлиническое отделение № 22 — 8(812) 246-74-49;
• детское поликлиническое отделение № 34 — 8(812) 246-74-31;
• детское поликлиническое отделение № 66 — 8(812) 246-74-46;
• детское поликлиническое отделение № 68 — 8(812) 246-74-47;
• детское поликлиническое отделение № 69 — 8(812) 246-74-48;
• женская консультация № 8: +7(812) 246-73-98
Во «ВКонтакте» тоже отвечают на срочные вопросы, задать их можно здесь.