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    В Турции Центробанк повысил ключевую ставку до 15 процентов

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    Центробанк Турции повысил ключевую ставку впервые с марта 2021 года и сразу на 6,5 процентов — с нынешних 8,5 до 15 процентов, объяснив это ужесточением денежно-кредитной политики в рамках борьбы с кризисом экономики. Решение опубликовано на сайте ЦБ 22 июня.

    В своем заявлении ЦБ сообщает, что принято решение увеличить ставку на аукционах недельного репо — краткосрочного займа средств под залог ценных бумаг. Это ключевой показатель главного финансового регулятора Турции.

    Повышение ставки призвано способствовать началу дефляции, закрепить волатильность цен и инфляционные ожидания.

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