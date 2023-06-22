В Турции Центробанк повысил ключевую ставку до 15 процентов

Центробанк Турции повысил ключевую ставку впервые с марта 2021 года и сразу на 6,5 процентов — с нынешних 8,5 до 15 процентов, объяснив это ужесточением денежно-кредитной политики в рамках борьбы с кризисом экономики. Решение опубликовано на сайте ЦБ 22 июня.



В своем заявлении ЦБ сообщает, что принято решение увеличить ставку на аукционах недельного репо — краткосрочного займа средств под залог ценных бумаг. Это ключевой показатель главного финансового регулятора Турции.



Повышение ставки призвано способствовать началу дефляции, закрепить волатильность цен и инфляционные ожидания.

