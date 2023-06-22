Расчленившего тело жены петербуржца хотят лишить родительских прав

Центр содействия семейному воспитанию просит лишить петербуржца, которого судили по делу о смерти жены, родительских прав. Об этом 22 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Сын и дочь фигуранта Сергея Петушкова были зачислены в центр 17 мая, поскольку остались без попечения родителей. В начале июня мужчину отпустили из-под стражи, но, как утверждают в центре, он не пытался связаться с детьми или с администрацией учреждения. Также в иске говорится, что после помещения в центр дети были тревожными, неуверенными и сохраняли негативный настрой.
Колпинский райсуд принял иск к производству.
Как писала «Фонтанка», сначала Петушкова обвиняли в убийстве жены, но затем действия переквалифицировали на причинение смерти по неосторожности. Гособвинение пришло к выводу, что мужчина толкнул жену, она ударилась головой о стену и умерла. Супруг расчленил ее тело, вывез в Ленобласть и закопал.
Его приговорили к полутора годам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства, наказание сочли отбытым с учетом содержания в следственном изоляторе.