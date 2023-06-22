    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 28

    2 м/с, ю-в

    758мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd84.25eur92

    Расчленившего тело жены петербуржца хотят лишить родительских прав

    2358
    10 комментариев

    Центр содействия семейному воспитанию просит лишить петербуржца, которого судили по делу о смерти жены, родительских прав. Об этом 22 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Сын и дочь фигуранта Сергея Петушкова были зачислены в центр 17 мая, поскольку остались без попечения родителей. В начале июня мужчину отпустили из-под стражи, но, как утверждают в центре, он не пытался связаться с детьми или с администрацией учреждения. Также в иске говорится, что после помещения в центр дети были тревожными, неуверенными и сохраняли негативный настрой.

    Колпинский райсуд принял иск к производству.

    Как писала «Фонтанка», сначала Петушкова обвиняли в убийстве жены, но затем действия переквалифицировали на причинение смерти по неосторожности. Гособвинение пришло к выводу, что мужчина толкнул жену, она ударилась головой о стену и умерла. Супруг расчленил ее тело, вывез в Ленобласть и закопал.

    Его приговорили к полутора годам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства, наказание сочли отбытым с учетом содержания в следственном изоляторе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close