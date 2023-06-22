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    Плащи, перчатки, шарфы. Российские проводники примеряют новый образ

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    Фото: пресс-служба Федеральной пассажирской компании
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    Российские проводницы и проводники получают новую форму — полностью завершить обновление планируют до конца следующего года. Фотографиями новинок с «Фонтанкой» 22 июня поделилась пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).

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    В состав комплекта добавили плащи, перчатки, шарфы, жилеты, женскую обувь и платья. Одежда выполнена в светло-коричневом, коричневом и красном цветах. Кроме того, проводники фирменных поездов ФПК и «Ласточек» получают брендированные сумки для ручной клади, чемоданы и чехлы для одежды.

    Новую форму получили уже больше двух тысяч сотрудников — поставки начались в конце прошлого года.

    Фото: пресс-служба Федеральной пассажирской компании

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    Федеральная пассажирская компанияПроводники
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