Плащи, перчатки, шарфы. Российские проводники примеряют новый образ

Российские проводницы и проводники получают новую форму — полностью завершить обновление планируют до конца следующего года. Фотографиями новинок с «Фонтанкой» 22 июня поделилась пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).

В состав комплекта добавили плащи, перчатки, шарфы, жилеты, женскую обувь и платья. Одежда выполнена в светло-коричневом, коричневом и красном цветах. Кроме того, проводники фирменных поездов ФПК и «Ласточек» получают брендированные сумки для ручной клади, чемоданы и чехлы для одежды.



Новую форму получили уже больше двух тысяч сотрудников — поставки начались в конце прошлого года.