    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 28

    2 м/с, ю-в

    758мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd84.25eur92

    Honda не планирует возобновлять бизнес в России, официальных дилеров ждать не стоит

    1803
    13 комментариев

    Японский автопроизводитель Honda не собирается возобновлять бизнес в России и официально поставлять свои автомобили на российский рынок. Об этом заявили СМИ в пресс-службе компании после новостей о параллельном импорте «Хонд» в РФ.

    «Поставки автомобилей Honda в Россию приостановлены с марта 2022 года, бизнес там остается закрытым, и ситуация не изменилась. Планов по возобновлению бизнеса в России нет, поэтому там нет официальных дилеров или дистрибьюторов», — рассказали ТАСС в компании 22 июня.

    Напомним, 21 июня в Петербурге заработал дилер, который поставляет автомобили Honda по схеме параллельного импорта из Китая. В продаже представлены восемь моделей, что в четыре раза больше, чем предлагали дилеры марки три года назад. Официальные поставки «Хонд» в Россию были прекращены в 2022 году. О планах японского концерна уйти из РФ российская «дочка» компании, ООО «Хонда Мотор РУС», сообщала еще в 2020 году. Это решение объясняли реструктуризацией бизнеса в условиях изменяющейся мировой автомобильной промышленности.

    По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2022 году продажи Honda в России составили всего 368 автомобилей. Это на 72% меньше, чем реализовали в 2021 году.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    HondaПродажа авто
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close