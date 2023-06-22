Honda не планирует возобновлять бизнес в России, официальных дилеров ждать не стоит

Японский автопроизводитель Honda не собирается возобновлять бизнес в России и официально поставлять свои автомобили на российский рынок. Об этом заявили СМИ в пресс-службе компании после новостей о параллельном импорте «Хонд» в РФ.



«Поставки автомобилей Honda в Россию приостановлены с марта 2022 года, бизнес там остается закрытым, и ситуация не изменилась. Планов по возобновлению бизнеса в России нет, поэтому там нет официальных дилеров или дистрибьюторов», — рассказали ТАСС в компании 22 июня.

Напомним, 21 июня в Петербурге заработал дилер, который поставляет автомобили Honda по схеме параллельного импорта из Китая. В продаже представлены восемь моделей, что в четыре раза больше, чем предлагали дилеры марки три года назад. Официальные поставки «Хонд» в Россию были прекращены в 2022 году. О планах японского концерна уйти из РФ российская «дочка» компании, ООО «Хонда Мотор РУС», сообщала еще в 2020 году. Это решение объясняли реструктуризацией бизнеса в условиях изменяющейся мировой автомобильной промышленности.