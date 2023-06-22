    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, южн

    762мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd84.25eur92

    «Параллельная Honda» из Китая доехала до Петербурга

    695
    обсудить

    Автомобили японского концерна Honda будут поставляться в дилерские центры в России по параллельному импорту из Китая, сообщает 21 июня ТАСС со ссылкой на компанию, которая наладила поставки.

    В среду такой «параллельный» дилер заработал в Петербурге. В планах — продавать около 20 автомобилей в месяц. Средняя цена варьируется от 3,5 млн до 7 млн рублей.

    «Мы не поставляем автомобили непосредственно от компании, а работаем сейчас через наших партнеров в Китае», — признал глава компании-поставщика(цитата по ТАСС).

    Напомним, ещё в марте 2022 года Honda прекратила поставки в Россию автомобилей, мотоциклов и другой свей продукции. Тогда Honda причиной своего решения назвала финансовые и логистические проблемы, связанные с тем, что страны вводят все более строгие санкции против России.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    HondaПараллельный импорт
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close