«Параллельная Honda» из Китая доехала до Петербурга

Автомобили японского концерна Honda будут поставляться в дилерские центры в России по параллельному импорту из Китая, сообщает 21 июня ТАСС со ссылкой на компанию, которая наладила поставки.



В среду такой «параллельный» дилер заработал в Петербурге. В планах — продавать около 20 автомобилей в месяц. Средняя цена варьируется от 3,5 млн до 7 млн рублей.



«Мы не поставляем автомобили непосредственно от компании, а работаем сейчас через наших партнеров в Китае», — признал глава компании-поставщика(цитата по ТАСС).



Напомним, ещё в марте 2022 года Honda прекратила поставки в Россию автомобилей, мотоциклов и другой свей продукции. Тогда Honda причиной своего решения назвала финансовые и логистические проблемы, связанные с тем, что страны вводят все более строгие санкции против России.

