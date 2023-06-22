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    «Ъ»: Минпромторг подозревает «дочку» «Ростеха» в выдаче китайских антенн за собственные

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    Минпромторг направил в СК материалы о возможном мошенничестве со стороны входящего в госкорпорацию «Ростех» АО «Концерн «Автоматика» при выделении субсидий. Предприятие получило около 300 миллионов рублей как компенсацию за разработку антенных систем для спутниковой связи в автомобилях, железнодорожных составах, на водном и воздушном транспорте. Проверка ведомства показала, что «Автоматика» могла выдать за результат своей работы приобретенные в Китае антенные комплексы. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает газета «Коммерсантъ».

    Соглашение между Минпромторгом и концерном «Автоматика» было заключено в 2021 году. Предприятие до 2024 года должно было получить субсидию несколькими траншами за «создание линейки антенных систем станций спутниковой связи». Концерн должен был самостоятельно разработать аппаратное и программное обеспечение изделий, которые обеспечивают широкополосный доступ для работы станций спутниковой связи на подвижных объектах.

    Минпромторг закончил свою проверку в мае 2023 года. Она показала, что в продуктах используется закупленное в Китае ПО, исходных кодов которого у «Автоматики» нет. Также сами компоненты антенных систем оказались импортными, что противоречит условиям соглашения.

    Как стало известно «Ъ», предприятие фактически выдало за свою разработку купленные в Китае антенные комплексы. Эти материалы Минпромторг передал в СКР. В ведомстве подтвердили сам факт проверки, но воздержались от обсуждения ее результатов.

    В самом концерне «Автоматика» с результатами ведомственной проверки не согласны и добровольно возвращать уже полученные 300 млн якобы не собираются.

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