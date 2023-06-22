Два иностранца столкнулись на тихой улице в центре Петербурга. Пострадали девочки

Три человека получили травмы в результате ДТП с автобусом в Петроградском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 22 июня.
ДТП произошло 20 июня в 16:25 на Зверинской улице, 12. Водитель автомобиля «Равон Нексия», двигаясь по второстепенной дороге, на перекрёстке не пропустил маршрутный автобус МАЗ. Медицинская помощь потребовалась трём пассажиркам легковушки. 13-летнюю девочку госпитализировали, а 7-летнюю и 21-летнюю после оказания помощи отпустили в удовлетворительном состоянии.
По данным «Фонтанки», автобусом управлял 40-летний водитель «Домтрансавто», зарегистрированный в Петербурге гражданин Киргизии. Его оппонент — 30-летний гражданин Узбекистана, не состоящий на миграционном учете. Один привлекался к ответственности за нарушения ПДД два раза с начала года, другой — три раза. В отношении водителя «Равона» составили административный протокол за нарушение режима пребывания в РФ, он задержан.