Массажиста с 30-летним стажем заподозрили в Петербурге в домогательствах по отношению к клиентке-подростку

Полиции и СК Калининского района придется восстановить все подробности сеанса массажа, во время которого могло произойти преступление.



36-летняя местная жительница написала заявление накануне около половины седьмого вечера о домогательствах, которым якобы подверглась её дочь во время сеанса лечебного массажа, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 июня. Девочке 15 лет, а её возможному обидчику — 61 год.



Из открытых источников известно, что он опытный в остеопатии специалист. В сфере работает порядка 30 лет. Имеет положительные отзывы от клиентов и уважение коллег.

