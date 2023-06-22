    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 25

    1 м/с, вос

    759мм

    46%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd84.25eur92

    Массажиста с 30-летним стажем заподозрили в Петербурге в домогательствах по отношению к клиентке-подростку

    2930
    8 комментариев

    Полиции и СК Калининского района придется восстановить все подробности сеанса массажа, во время которого могло произойти преступление.

    36-летняя местная жительница написала заявление накануне около половины седьмого вечера о домогательствах, которым якобы подверглась её дочь во время сеанса лечебного массажа, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 июня. Девочке 15 лет, а её возможному обидчику — 61 год.

    Из открытых источников известно, что он опытный в остеопатии специалист. В сфере работает порядка 30 лет. Имеет положительные отзывы от клиентов и уважение коллег.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    МассажМассажистСексуальное насилиеСексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close