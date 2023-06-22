    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, южн

    762мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd84.25eur92

    37 человек пострадали в результате взрыва в историческом центре Парижа

    2059
    7 комментариев

    Министр внутренних дел Франции назвал актуальное число пострадавших в результате взрыва на улице Сен-Жак в Париже. По словам Жеральда Дарманена, медицинская помощь понадобилась 37 пострадавшим, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи. Об этом 21 июня пишет Le Figaro.

    Дарманен добавил, что тела двух пропавших без вести все еще не найдены под завалами. Взрыв на Сен-Жак прогремел в здании школы дизайна и моды «Американская академия в Париже». Изначально сообщалось, что в здании взорвался газ.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Взрыв на улице Сен-Жак
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close