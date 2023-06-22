37 человек пострадали в результате взрыва в историческом центре Парижа

Министр внутренних дел Франции назвал актуальное число пострадавших в результате взрыва на улице Сен-Жак в Париже. По словам Жеральда Дарманена, медицинская помощь понадобилась 37 пострадавшим, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи. Об этом 21 июня пишет Le Figaro.



Дарманен добавил, что тела двух пропавших без вести все еще не найдены под завалами. Взрыв на Сен-Жак прогремел в здании школы дизайна и моды «Американская академия в Париже». Изначально сообщалось, что в здании взорвался газ.