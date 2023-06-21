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    В историческом центре Парижа прогремел взрыв, есть пострадавшие

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    О взрыве в историческом центре Парижа сообщается 21 июня. Как пишет газета Le Figaro, инцидент произошел на улице Сен-Жак в 5-м округе. После взрыва фасад здания рухнул на дорогу, начался сильный пожар.

    Автор: youtube.com/suly_real1057

    На место выехали пожарные, чиновники попросили жителей и гостей города избегать сектора ЧП, чтобы не мешать экстренным службам. Сообщается, что взрыв произошел возле Американской академии, школы дизайна и моды.

    Автор: youtube.com/franceattv7498

    По предварительным данным, как минимум четверо человек пострадали, их состояние оценивается как критическое.

    Несмотря на то, что чиновники сразу заявили о взрыве газа, прокуратура пока не спешит выдвигать эту версию.

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