В историческом центре Парижа прогремел взрыв, есть пострадавшие

О взрыве в историческом центре Парижа сообщается 21 июня. Как пишет газета Le Figaro, инцидент произошел на улице Сен-Жак в 5-м округе. После взрыва фасад здания рухнул на дорогу, начался сильный пожар.
Автор: youtube.com/suly_real1057
На место выехали пожарные, чиновники попросили жителей и гостей города избегать сектора ЧП, чтобы не мешать экстренным службам. Сообщается, что взрыв произошел возле Американской академии, школы дизайна и моды.
Автор: youtube.com/franceattv7498
По предварительным данным, как минимум четверо человек пострадали, их состояние оценивается как критическое.
Несмотря на то, что чиновники сразу заявили о взрыве газа, прокуратура пока не спешит выдвигать эту версию.