    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, южн

    762мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd84.25eur92

    В ДТП с пассажирским автобусом в Дагестане погибли шесть взрослых и два ребенка

    1518
    1 комментарий

    Среди погибших в тройном ДТП в Дагестане — двое детей и шесть взрослых. Об этом вечером 21 июня сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Меликов.

    «Глубоко соболезную семьям, потерявшим близких. Сил вам и терпения пережить эту утрату. Весь Дагестан с вами в этот тяжелый день. Мы готовы оказать вам всю возможную помощь!» — написал Меликов.

    Следователями Кизлярского межрайонного следственного отдела СУ СК по Республике Дагестан проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия. Следком публикует видео работы на месте ДТП. Судя по кадрам, проезжую часть уже начинают расчищать.

    официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

    Напомним, примерно в 18:30 на трассе Р-217 «Кавказ», на территории Кизлярского района, произошло столкновение рейсового автобуса Москва — Хасавюрт с легковой и грузовой автомашинами. Восемь человек погибли на месте. Сообщалось о 16 раненых. Всего в автобусе в момент аварии было 24 человека.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Дтп в Дагестане
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close