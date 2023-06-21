В ДТП с пассажирским автобусом в Дагестане погибли шесть взрослых и два ребенка

Среди погибших в тройном ДТП в Дагестане — двое детей и шесть взрослых. Об этом вечером 21 июня сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Меликов.

«Глубоко соболезную семьям, потерявшим близких. Сил вам и терпения пережить эту утрату. Весь Дагестан с вами в этот тяжелый день. Мы готовы оказать вам всю возможную помощь!» — написал Меликов.



Следователями Кизлярского межрайонного следственного отдела СУ СК по Республике Дагестан проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия. Следком публикует видео работы на месте ДТП. Судя по кадрам, проезжую часть уже начинают расчищать.