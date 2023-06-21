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    Ленинградский рок-клуб отметят памятной табличкой. Губернатор подписал постановление

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    Долгая история о согласовании таблички на Рубинштейна, 13, где располагался легендарный Ленинградский рок-клуб, вплотную приблизилась к финалу. 21 июня вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил в своем телеграм-канале, что губернатор Александр Беглов подписал постановление об установке мемориальной доски.

    В марте совет по мемориальным доскам при правительстве Петербурга одобрил решение установить табличку в память о Ленинградском рок-клубе. Сделать это изначально планировали еще в мае 2022 года, но из-за просьбы изменить формулировку одобрения пришлось собирать заново.

    ЛенРокКлуб — организация, просуществовавшая с 1981 года по начало 1990-х. Из него вышли такие рок-звезды, как группы «Аквариум», «Алиса», «АукцЫон», ДДТ, «Кино», «Пикник» и многие другие.

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