Ленинградский рок-клуб отметят памятной табличкой. Губернатор подписал постановление

Долгая история о согласовании таблички на Рубинштейна, 13, где располагался легендарный Ленинградский рок-клуб, вплотную приблизилась к финалу. 21 июня вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил в своем телеграм-канале, что губернатор Александр Беглов подписал постановление об установке мемориальной доски.



В марте совет по мемориальным доскам при правительстве Петербурга одобрил решение установить табличку в память о Ленинградском рок-клубе. Сделать это изначально планировали еще в мае 2022 года, но из-за просьбы изменить формулировку одобрения пришлось собирать заново.