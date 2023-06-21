«Показываем, что мы живые». Что посмотреть на Военно-морском салоне в Кронштадте

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Главный форум корабелов, который открылся 21 июня в Кронштадте, в этом году отмечает 20-летний юбилей. Изначально он задумывался как альтернатива морским салонам во Франции и Сингапуре. Совместное сотрудничество с заграницей сейчас видится судостроителям только в грезах, хотя еще пару лет назад партнерство с Францией было реальностью. Зарубежных гостей на этот раз на порядок меньше, но от этого у флотов задач не меньше. Салон стал той площадкой, где участники демонстрируют коллегам по цеху, как улучшили свои компетенции и представляют друг другу новинки технической мысли.

Новый салон на новом месте Музейно-конгрессный центр и Кронштадт принимают Международный военно-морской салон впервые. Площадкой для размещения стали отреставрированные здания арсеналов 1910 года постройки, соединенные между собой павильоном из стекла и бетона. Строительством занималось НКО «Остров Фортов», который курирует дочь министра обороны Ксения Шойгу.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Международный военно-морской салон проводится раз в два года. Этот МВМС — одиннадцатый. .

В церемонии открытия МВМС-2023 приняли участие замминистра промышленности Виктор Евтухов, главком ВМФ Николай Евменов, губернатор Петербурга Александр Беглов и куратор кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А точно ли международный салон? В этом году в выставочном центре представлено 250 компаний из России и других стран — пишут устроители салона. Минимум один иностранный стенд «Фонтанка» нашла. Это была делегация Индии. Среди гостей замечены также пресс-атташе африканских, латиноамериканских и арабских стран.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Что показывают участники салона



На традиционно самом большом стенде Объединенной судостроительной корпорации — более 30 моделей кораблей, которые разрабатывает конструкторское бюро ОСК и строят предприятия объединения. Извечный центр притяжения — подводные лодки «Рубин» и «Малахит».

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Новинки импортозамещения



Специальное КБ «Турбина» НПО «Высокочастотные комплексы» импортозаместили технологию производства турбокомпрессоров для дизельных двигателей, начиная от танкового, и заканчивая огромными корабельными. А в «Центральном конструкторском бюро автоматики» разработали систему контроля воздушного пространства, которое потребляет электроэнергии меньше, чем чайник, и может обнаруживать любой воздушный объект, начиная от грозы нынешних дней, дронов и до самолетов, и передавать сигнал на пульт ПВО.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Мирное небо — наша профессия!»



Еще один гигант оборонной промышленности демонстрирует крылатые ракеты и турельные установки для морского базирования. А Крыловский государственный научный центр, «привез» в Кронштадт науку. «Сейчас у нас почти нет никого из зарубежных гостей, поэтому извне не ждем ничего, а друг другу показываем, что мы живые. И не просто живые, а сильно живые», — рассказал «Фонтанке» представитель центра.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вы показываете? Нет, только разговариваем. — У нас не стенд, у нас комната для переговоров, с какой целью переговоры, информация не раскрывается, — сказали представители ВМФ России, закрывая вход в свой павильон. К слову, на всей территории салона не замечено ни одного пункта отбора на контрактную службу, хотя в последнее время без них не обходится ни одно крупное событие в городе.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сердце экспозиции Атомная подводная лодка К-3 «Ленинский Комсомол», которую год назад привезли сюда по суше, разместилась в центральном павильоне на площади 500 квадратных метров. К концу года обещают ее открыть для посетителей.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Военная мощь На причал Усть-Рогатки встали на рейд десантные катера, корветы и гидрографические суда. Всего 26 единиц. В субботу и воскресенье всем желающим будет открыт доступ на четыре военных корабля.

Малый десантный корабль на воздушной подушке «Мордовия» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Полный форсаж На церемонии открытия в небе над Кронштадтом выступила пилотажная группа «Стрижи». Виртуозное выполнение фигур высшего пилотажа и мастерское владение техникой также можно будет увидеть в выходные, когда закончится деловая программа и салон откроют для посетителей.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



