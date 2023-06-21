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    Кургальский заказник в Ленобласти горит второй день подряд

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    47news

    Днем 21 июня в Кингисеппском районе Ленобласти вновь загорелся Кургальский заказник. Накануне там тушили крупный пожар на территории, где гнездятся редкие птицы.

    Около 14 часов на территории Кургальского рифа произошло новое возгорание, сообщает 47News. Полыхает трава, и по ней огонь подбирается к лесу. Пожар заснял очевидец. «Беда! Всем, кто может! Давайте, нужно спасать, сейчас лес займется!» — призывает он, сетуя, что в одиночку не сможет что-либо противопоставить стихии.

    В Кингисеппском лесничестве изданию сообщили, что для тушения пожара задействованы сотрудники подразделения и структуры Минобороны, но площадь возгорания и масштабы группировки уточнить не смогли. Курганский риф находится на землях Петровского военного лесничества. Там 47News рассказали, что накануне пожар тушили на площади около четырех гектаров.

    Напомним, утром 20 июня в Кургальском заказнике загорелся тростник в месте, где гнездуется множество редких и краснокнижных птиц. После тушения на пепелище нашли следы стоянки людей с кострищем, от которого тянулась выжженная полоса. Рядом обнаружили дрова, потрошеную рыбу, фрагменты сетей и следы автомобиля.

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