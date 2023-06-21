Огонь уничтожил стоянку краснокнижных птиц в Кургальском заказнике в Ленобласти

47news

Около гектара особо ценной территории Кингисеппского района Ленобласти оказалось уничтожено пожаром. Принесенный людьми огонь выжег места гнездования краснокнижных птиц. Пожар на территории заказника регионального значения «Кургальский» начался ранним утром 20 июня, пишет 21 июня 47News. Первыми огонь заметили жители поселка Курголово, что в паре километров от очага возгорания. К восьми утра на место съехались десяток местных жителей, сотрудники лесничества, пожарные, рассказала изданию общественный инспектор заказника Ирина Барановская. Сложностей добавляло то, что места там труднодоступные, со сложным рельефом, а из оборудования у местных добровольных пожарных были только ранцевые огнетушители.

«Пока пожарные не добрались, пришлось дать прогореть тростнику. Бороться с огнем удалось, когда он уже добрался до мелкой травы. Пожарные приехали, поделились рукавами. Сгорело около гектара. Локализовали днем, а проливали до вечера. Теперь ходим, наблюдаем за обстановкой», — рассказала Барановская.

47news

По данным ГУ МЧС Ленобласти, сигнал о пожаре в заказнике поступил в 9:45. Первоначально сообщалось о горении 500 квадратных метров сухостоя. На место направили дежурную смену 70-й пожарной части из Усть-Луги и автоцистерну кингисеппского лесничества. Ликвидировать пожар удалось к половине двенадцатого утра.

На пепелище нашли следы временной стоянки людей. От кострища между камней тянулась полоса выжженной земли, рядом были горкой свалены поленья, лежали обгоревшие тушки рыб. Следы автомобиля намекали на экстренную эвакуацию. «Стоянка была прямо на берегу. Как началось, все побросали — рыбьи головы, потроха, прыгнули и уехали. Там же, на стоянке, обнаружили обрывки сетей. А с ними по ночам только браконьеры ловят», — отметил один из очевидцев.

47news

Кургальский заказник был образован в 1975 году. На площади более 55,5 гектаров произрастают 750 видов растений, 15 из которых находятся на грани исчезновения, и обитают 45 видов млекопитающих. На Кургальском рифе во время перелетов останавливаются 250 видов птиц, а 180 из них вьют там гнезда. Около 40 видов относятся к краснокнижным. Сейчас самый разгар гнездования и вождения выводков водоплавающих и околоводных птиц, отметила Барановская.