Акция «Доброе сердце» поможет детям, нуждающимся в дорогом лечебном питании

В Петербурге вновь проходит благотворительная акция «Доброе сердце». На сей раз она организована Санкт-Петербургским отделением Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».
До конца июня посетители известной ресторанной сети могут не только вкусно поесть и приятно провести время, но и помочь детям с тяжёлыми заболеваниями — все средства от продажи одного из напитков будут направлены в фонд для приобретения лечебного питания.
Один из подопечных фонда, который нуждается в таком питании, — 10-летний Тимофей. У него была обнаружена киста головного мозга, мальчик перенёс сложную операцию. Для реабилитации необходимо провести комплексную терапию, в состав которой входит и дорогостоящее лечебное питание, рассказали в фонде.
«Июнь — время белых ночей в Санкт-Петербурге. Присоединяйтесь к акции, приходите в рестораны, которые открыты для доброго дела допоздна. Проведите время вместе с друзьями и близкими за чашечкой какао и спасите детскую жизнь», — обратилась ко всем горожанам и гостям Северной столицы Елена Кузьмина, председатель Санкт-Петербургского отделения фонда.
Подробнее узнать об акции можно на сайте благотворительной организации.
Напомним, что акция «Доброе сердце» проводится регулярно в пользу благотворительных организаций Петербурга. Например, в мае средства направлялись в фонд «Долго и счастливо», который оказывает поддержку пожилым людям. Тогда была собрана рекордная для фонда сумма — более пяти миллионов рублей.