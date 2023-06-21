    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, ю-з

    765мм

    34%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd84.23eur92.07

    Акция «Доброе сердце» поможет детям, нуждающимся в дорогом лечебном питании

    483
    3 комментария

    В Петербурге вновь проходит благотворительная акция «Доброе сердце». На сей раз она организована Санкт-Петербургским отделением Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».

    До конца июня посетители известной ресторанной сети могут не только вкусно поесть и приятно провести время, но и помочь детям с тяжёлыми заболеваниями — все средства от продажи одного из напитков будут направлены в фонд для приобретения лечебного питания.

    Один из подопечных фонда, который нуждается в таком питании, — 10-летний Тимофей. У него была обнаружена киста головного мозга, мальчик перенёс сложную операцию. Для реабилитации необходимо провести комплексную терапию, в состав которой входит и дорогостоящее лечебное питание, рассказали в фонде.

    «Июнь — время белых ночей в Санкт-Петербурге. Присоединяйтесь к акции, приходите в рестораны, которые открыты для доброго дела допоздна. Проведите время вместе с друзьями и близкими за чашечкой какао и спасите детскую жизнь», — обратилась ко всем горожанам и гостям Северной столицы Елена Кузьмина, председатель Санкт-Петербургского отделения фонда.

    Подробнее узнать об акции можно на сайте благотворительной организации.

    Напомним, что акция «Доброе сердце» проводится регулярно в пользу благотворительных организаций Петербурга. Например, в мае средства направлялись в фонд «Долго и счастливо», который оказывает поддержку пожилым людям. Тогда была собрана рекордная для фонда сумма — более пяти миллионов рублей.

    Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский детский фонд» основан в 1987 году. Фонд и его 74 региональных отделения активно работают по реализации общероссийских долгосрочных благотворительных программ, направленных на оказание дополнительной социальной помощи детям России в содружестве с органами государственной власти, коммерческими структурами, другими общественными организациями. Подопечными фонда являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3