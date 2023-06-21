Акция «Доброе сердце» поможет детям, нуждающимся в дорогом лечебном питании

В Петербурге вновь проходит благотворительная акция «Доброе сердце». На сей раз она организована Санкт-Петербургским отделением Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».



До конца июня посетители известной ресторанной сети могут не только вкусно поесть и приятно провести время, но и помочь детям с тяжёлыми заболеваниями — все средства от продажи одного из напитков будут направлены в фонд для приобретения лечебного питания.



Один из подопечных фонда, который нуждается в таком питании, — 10-летний Тимофей. У него была обнаружена киста головного мозга, мальчик перенёс сложную операцию. Для реабилитации необходимо провести комплексную терапию, в состав которой входит и дорогостоящее лечебное питание, рассказали в фонде.

