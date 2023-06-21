Путин поручил рассмотреть уголовную ответственность за поджог травы

Правительство РФ рассмотрит до 1 августа возможность введения уголовной ответственности за намеренный поджог сухой травы и лесов независимо от принесенного ущерба. С таким поручением 21 июня выступил президент России Владимир Путин.
К тому же Путин поручил правительству РФ выделить Курганской и Свердловской областям финансирование для поддержки пострадавших от пожаров россиян. Единовременные выплаты коснутся тех, кто остался без имущества первой необходимости, а также тех россиян, здоровью которых причинен вред, и членам семей граждан, погибших в результате пожаров. Поручение необходимо выполнить до 1 июля 2023 года.
Весной 2023 года на Урале бушевали масштабные лесные пожары. Крупные очаги природных пожаров фиксировались в Курганской, Свердловской и Тюменской областях. В регионах действуют особые противопожарные режимы.