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    Путин поручил рассмотреть уголовную ответственность за поджог травы

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    Правительство РФ рассмотрит до 1 августа возможность введения уголовной ответственности за намеренный поджог сухой травы и лесов независимо от принесенного ущерба. С таким поручением 21 июня выступил президент России Владимир Путин.

    К тому же Путин поручил правительству РФ выделить Курганской и Свердловской областям финансирование для поддержки пострадавших от пожаров россиян. Единовременные выплаты коснутся тех, кто остался без имущества первой необходимости, а также тех россиян, здоровью которых причинен вред, и членам семей граждан, погибших в результате пожаров. Поручение необходимо выполнить до 1 июля 2023 года.

    Весной 2023 года на Урале бушевали масштабные лесные пожары. Крупные очаги природных пожаров фиксировались в Курганской, Свердловской и Тюменской областях. В регионах действуют особые противопожарные режимы.

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    Лесные пожарыПал травыВладимир ПутинПоручения президента
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